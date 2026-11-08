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ŽIVOTINJA NIJE OZLIJEĐENA

Neobična nesreća u Njemačkoj: Autobus se zabio u devu

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Hina
|
08. stu. 2026. 16:10
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Mary Serphos/Unsplash

Autobus se sudario s devom koja je pobjegla s ograđenog pašnjaka i završile na cesti u mjestu Riedering, jugoistočno od Münchena, no životinja je prošla neozlijeđena, priopćila je u nedjelju policija.

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Tri deve pobjegle su u subotu ujutro s ograđenog pašnjaka i završile na cesti, a oko 8 sati autobus je naletio na jednu od životinja.

Deva pritom nije ozlijeđena i vraćena je vlasnicima, tvrtki koja organizira putujuće sajamske priredbe.

U sudaru je razbijeno vjetrobransko staklo autobusa i oštećen bočni retrovizor, a materijalna šteta procjenjuje se na oko 500 eura.

Deve su najvjerojatnije uspjele pobjeći jer električna ograda oko pašnjaka nije bila pravilno postavljena, priopćila je policija.

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deva münchen nalet na devu njemačka njemačka deva sudar s devom

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