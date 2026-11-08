ŽIVOTINJA NIJE OZLIJEĐENA
Neobična nesreća u Njemačkoj: Autobus se zabio u devu
Autobus se sudario s devom koja je pobjegla s ograđenog pašnjaka i završile na cesti u mjestu Riedering, jugoistočno od Münchena, no životinja je prošla neozlijeđena, priopćila je u nedjelju policija.
Oglas
Tri deve pobjegle su u subotu ujutro s ograđenog pašnjaka i završile na cesti, a oko 8 sati autobus je naletio na jednu od životinja.
Deva pritom nije ozlijeđena i vraćena je vlasnicima, tvrtki koja organizira putujuće sajamske priredbe.
U sudaru je razbijeno vjetrobransko staklo autobusa i oštećen bočni retrovizor, a materijalna šteta procjenjuje se na oko 500 eura.
Deve su najvjerojatnije uspjele pobjeći jer električna ograda oko pašnjaka nije bila pravilno postavljena, priopćila je policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas