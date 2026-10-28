TELEFONSKI RAZGOVOR
Europski čelnici razgovarali s Putinom: "Zabrinut sam da neke poruke ne dopiru do njega"
Norveški premijer Jonas Gahr Store u srijedu je komentirao je telefonski razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, u kojem je sudjelovao i finski predsjednik Alexander Stubb, istaknuvši da je cilj bio osigurati da ruski čelnik čuje i europske stavove, a ne samo američke.
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Razgovor Putina, Stubba i Storea, održan u utorak, prekinuo je dugogodišnju praksu zapadnoeuropskih čelnika da izbjegavaju izravan kontakt s Kremljem, a kritizirali su ga i saveznici, među kojima je i danska premijerka Mette Frederiksen.
Telefonski razgovor, koji je trajao 90 minuta, održan je uoči očekivanih prvih izravnih pregovora ukrajinskih i ruskih dužnosnika od veljače, koji bi se trebali održati u Abu Dhabiju sljedećeg mjeseca.
"Stubb i ja bili smo usredotočeni na budućnost i na ono što se mora dogoditi kako se ovaj rat ne bi nastavio u nedogled, mjesecima, uz daljnje ljudske žrtve, jer je tada još teže pronaći rješenje", rekao je Store za norvešku javnu radioteleviziju NRK.
"Ne mislim da će Putin promijeniti mišljenje, ali dobio je priliku vrlo jasno čuti naš stav. Zabrinut sam da neke od tih poruka ne dopiru do njega kada s njim razgovaraju Amerikanci”, dodao je norveški premijer.
Rekao je da Norveška želi potaknuti mjere za smanjenje napetosti, uključujući obustavu napada na energetsku infrastrukturu u Rusiji i Ukrajini, prekid napada na brodove koji prevoze ukrajinsko žito te razmjenu ratnih zarobljenika.
Na pitanje može li se postići mir bez ukrajinskog odricanja od teritorija, Støre je rekao da Rusija trenutačno kontrolira gotovo 20 posto ukrajinskog teritorija.
"Ukrajina nikada neće potpisati sporazum kojim bi priznala da je izgubila teritorij, ali pitanje je može li prihvatiti postojeću crtu bojišnice kao stvarnost i polazišnu točku za pregovore. A glavno je pitanje kakva se sigurnosna jamstva mogu pružiti Ukrajini nakon postizanja mirovnog sporazuma. Putin prepoznaje da je to ključno pitanje", rekao je.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da telefonski razgovor nije donio ništa novo u vezi s ratom u Ukrajini te optužio europske zemlje da samo nastoje osigurati svoju ulogu u pregovaračkom procesu. Dodao je da je ključno pitanje kakva se sigurnosna jamstva Ukrajini mogu pružiti nakon postizanja mirovnog sporazuma, istaknuvši da i Putin prepoznaje važnost tog pitanja.
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