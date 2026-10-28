ministrica o detaljima
Hrvatska dobiva jednu od najmodernijih dječjih bolnica u Europi: Evo po čemu će biti posebna
Hrstić je istaknula da će u novoj Nacionalnoj dječjoj bolnici svako dijete moći imati roditelja uz sebe.
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Promjene u organizaciji zdravstvene zaštite, kao i nedavno polaganje kamena temeljca za Nacionalnu dječju bolnicu u zagrebačkom naselju Blato, ključne su teme koje je u HRT-ovoj emisiji 'A sada Vlada' novinarka Sandra Jerak prošla s ministricom zdravstva Irenom Hrstić.
Hrstić je istaknula da se promjenama nastoji osigurati dostupnost zdravstvene zaštite prema potrebama pacijenata, što bliže njihovu mjestu stanovanja.
"Radimo prilagodbu i omogućujemo jasniju organizaciju primarne zdravstvene zaštite, bliže pacijentu i njegovu mjestu stanovanja. Povećavamo i mogućnosti ugovaranja specijalističke zdravstvene zaštite", rekla je.
Na pitanje može li rad jednog tima na više lokacija pomoći u nadoknađivanju manjka liječnika, odgovorila je da je mreža izrađena u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje te da je analiziran broj osiguranika po liječniku.
"I sami liječnici upozoravali su nas na nejednaka opterećenja timova. Ondje gdje je mali broj osiguranika ne možete ugovarati cijeli tim jer su tada godišnja sredstva nedostatna. To je jedan od načina na koji ćemo osigurati dostupnost liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti", objasnila je.
Prvi pacijenti u bolnici Blato 2030. godine
Komentirajući mobilne ambulante, navela je da one sada mogu funkcionirati kao jedan tim koji se prilagođava i dolazi u mjesto stanovanja. Na pitanje o listama čekanja Hrstić je navela da nacrt mreže javnozdravstvene službe otvara prostor i za digitalizaciju koja kreće iznimno brzo.
"Ravnatelj HZZO-a jučer je najavio da od sljedećeg tjedna ili mjeseca kreću e-ponude bolnica. Ugovarat će broj postupaka koje mogu pružati s obzirom na broj djelatnika, kao i vrste postupaka koje će pružati', istaknula je ministrica zdravstva.
Komentirajući polaganje kamena temeljca za dječju bolnicu Blato u ponedjeljak, Hrstić je istaknula da bi prvi pacijenti u toj ustanovi iz cijele Hrvatske trebalo biti omogućeno početkom 2030. godine.
U novoj dječjoj bolnici roditelj uz svako dijete
Hrstić je istaknula da će u novoj Nacionalnoj dječjoj bolnici svako dijete moći imati roditelja uz sebe.
"To dosad nije bilo omogućeno svakom djetetu", rekla je.
Pritom bi to trebala biti i prva ugljično neutralna bolnica u Europi s robotima koji će dostavljati lijekove na odjele.
"Važno je naglasiti da ćemo koristiti geotermalne vode koje ondje postoje. Bolnica će biti potpuno zelena u smislu iskorištavanja dostupne energije. Uštedama na režijskim troškovima oslobodit će se više sredstava za ono što je potrebno, a to je liječenje naših malih pacijenata", zaključila je Hrstić.
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