Hrvatska dobiva jednu od najmodernijih dječjih bolnica u Europi: Evo po čemu će biti posebna

"Važno je naglasiti da ćemo koristiti geotermalne vode koje ondje postoje. Bolnica će biti potpuno zelena u smislu iskorištavanja dostupne energije. Uštedama na režijskim troškovima oslobodit će se više sredstava za ono što je potrebno, a to je liječenje naših malih pacijenata", zaključila je Hrstić.