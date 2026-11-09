Strahuje se za obalu
Nove nevolje za Emirate: Zbog izlijevanja nafte zatvorena još jedna plaža
Grad Hor Fakan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) u ponedjeljak je zatvorio plažu nakon što je duž obale uočeno izlijevanje nafte, stoji u obavijesti gradskih vlasti na društvenim mrežama.
Oglas
Nisu izneseni detalji o zatvaranju plaže Al Luluja ni kako je došlo do izlijevanja. UAE je posljednjih tjedana zatvorio niz plaža zbog istjecanja nafte iz tankera na otvorenom moru.
Od početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana, napadi na trgovačke brodove u plovnim putovima Zaljeva povećali su sigurnosne rizike za pomorski promet, kao i bojazan od ekoloških posljedica sukoba.
Al Luluyah Beach in Khor Fakkan, Sharjah, has been temporarily closed following an oil spill along the coastline. Khor Fakkan City Municipality has taken this precautionary measure and deployed specialised teams to clean and monitor the affected area. Residents and visitors have been urged to stay away from the beach until further notice. #971Today #Sharjah #UAE— 971TODAY.EN (@971TODAYen) November 9, 2026
Britanska organizacija UKMTO izvijestila je u subotu o incidentu u Omanskom zaljevu, otprilike 18 nautičkih milja istočno od Hor Fakana, u koji su bili uključeni teretni brod za rasuti teret i vojne snage.
UAE se uvelike oslanja na postrojenja za desalinizaciju kako bi osigurao većinu svoje pitke vode. Znatan dio gospodarstva zemlje, uključujući luke i industrijska postrojenja, također je smješten uz obalu, zbog čega je onečišćenje obalnog pojasa posebno osjetljivo pitanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas