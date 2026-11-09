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Strahuje se za obalu

Nove nevolje za Emirate: Zbog izlijevanja nafte zatvorena još jedna plaža

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Hina
|
09. stu. 2026. 16:20
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Ilustracija: AFP

Grad Hor Fakan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) u ponedjeljak je zatvorio plažu nakon što je duž obale uočeno izlijevanje nafte, stoji u obavijesti gradskih vlasti na društvenim mrežama.

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Nisu izneseni detalji o zatvaranju plaže Al Luluja ni kako je došlo do izlijevanja. UAE je posljednjih tjedana zatvorio niz plaža zbog istjecanja nafte iz tankera na otvorenom moru.

Od početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana, napadi na trgovačke brodove u plovnim putovima Zaljeva povećali su sigurnosne rizike za pomorski promet, kao i bojazan od ekoloških posljedica sukoba.

Britanska organizacija UKMTO izvijestila je u subotu o incidentu u Omanskom zaljevu, otprilike 18 nautičkih milja istočno od Hor Fakana, u koji su bili uključeni teretni brod za rasuti teret i vojne snage.

UAE se uvelike oslanja na postrojenja za desalinizaciju kako bi osigurao većinu svoje pitke vode. Znatan dio gospodarstva zemlje, uključujući luke i industrijska postrojenja, također je smješten uz obalu, zbog čega je onečišćenje obalnog pojasa posebno osjetljivo pitanje.

Teme
arapski emirati hor fakan izlijevanje nafte uae ujedinjeni arapski emirati

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