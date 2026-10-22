Prijeti li i Hrvatskoj veliki kibernetički napad? Evo što su Nacionalni CERT i NCSC odgovorili za N1

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Nakon što su zbog kritičnih sigurnosnih propusta u programskom jeziku PHP diljem svijeta privremeno ugašene brojne internetske stranice i digitalne usluge, za N1 su se oglasili CARNET-ov Nacionalni CERT i Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost (NCSC-HR). Poručuju da zasad nema potvrda o iskorištavanju ranjivosti u Hrvatskoj, ali upozoravaju na potrebu hitne primjene sigurnosnih zakrpa i provođenja zaštitnih mjera.

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Riječ je o dvjema kritičnim ranjivostima poznatima pod zajedničkim nazivom "PHP2Shell", koje su otkrivene uz pomoć umjetne inteligencije. Zbog mogućnosti njihova iskorištavanja brojne državne institucije i kompanije diljem svijeta preventivno su obustavile rad pojedinih internetskih stranica i usluga.

Iz Nacionalnog CERT-a za N1 potvrđuju da su detalji o sigurnosnim propustima postali javno dostupni prije nego što su objavljene zakrpe za njihovo uklanjanje.

"Otkrivene su dvije kritične PHP ranjivosti pod nadimkom 'PHP2Shell' čiji detalji su postali poznati prije nego je proizvođač izdao zakrpe", navode iz CERT-a.

U međuvremenu su objavljene sigurnosne zakrpe za ranjivosti označene kao CVE-2026-109618 i CVE-2026-109619, dostupne u novim verzijama PHP-a 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 i 8.2.35.

Zasad nema potvrđenih informacija o napadima

Iz Nacionalnog CERT-a ističu da trenutačno nema potvrđenih informacija o aktivnom iskorištavanju ovih ranjivosti, no upozoravaju da to ne znači da opasnost ne postoji.

"Preporučuje se hitno ažuriranje programskog paketa kao i provjera jesu li uređaji koji koriste aplikacije pisane u PHP-u zaraženi", poručuju.

Objašnjavaju da je objavljivanje detalja o sigurnosnim propustima prije dostupnosti zakrpa stvorilo dodatni rizik od kompromitacije sustava.

Upravo su zbog toga brojne organizacije i kompanije diljem svijeta preventivno isključile pojedine internetske servise dok se sigurnosni problemi ne otklone.

NCSC:

Upozorenje građanima i tvrtkama

Nacionalni CERT poziva sve građane i tvrtke koje koriste aplikacije temeljene na PHP-u da bez odgode poduzmu zaštitne mjere.

"Nacionalni CERT savjetuje sve građane i tvrtke koje koriste aplikacije temeljene na PHP-u da odmah primijene sigurnosne zakrpe ili, ako to nije moguće, privremeno onemoguće servise izložene na internetu dok se ranjivosti u potpunosti ne otklone", poručili su za N1.

Podsjetimo, zbog otkrića ranjivosti PHP2Shell proteklih su dana privremeno obustavljene pojedine internetske usluge u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Danskoj, Finskoj, Nizozemskoj i Japanu.

Sigurnosni propusti mogli bi omogućiti napadačima neovlašten pristup sustavima i osjetljivim podacima, uključujući lozinke, zbog čega stručnjaci upozoravaju na važnost što bržeg instaliranja dostupnih sigurnosnih nadogradnji.

NCSC-HR za N1: Nema potvrda o iskorištavanju ranjivosti u RH

O sigurnosnim propustima za N1 se očitovao i Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost (NCSC-HR), iz kojeg ističu da je otkriće ranjivosti PHP2Shell izazvalo veliku pozornost zbog njihove ozbiljnosti, ali i široke rasprostranjenosti programskog jezika PHP.

"Prema trenutno dostupnim informacijama, zasad nema potvrda o iskorištavanju ove ranjivosti u Republici Hrvatskoj", poručili su iz NCSC-HR-a.

Navode da su odmah nakon otkrivanja sigurnosnih propusta NCSC-HR i Nacionalni CERT javno objavili relevantne informacije i ponudili dodatnu pomoć.

Ističu da ovakvi slučajevi pokazuju koliko je važna dosljedna provedba Zakona o kibernetičkoj sigurnosti, osobito kada je riječ o preventivnim mjerama i pravodobnom prijavljivanju incidenata.

"Prijava u zakonski predviđenom roku omogućuje bržu reakciju nadležnih tijela i pravovremenu razmjenu informacija te učinkovitije otklanjanje mogućnosti iskorištavanja ranjivosti", objašnjavaju.

Dodaju da objedinjavanje prijava omogućuje bolji uvid u sigurnosne prijetnje i učinkovitiju koordinaciju odgovora.

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"Svi trebaju provoditi mjere zaštite"

Organizacije koje podliježu Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti obvezne su upravljati ranjivostima i pravodobno primjenjivati sigurnosne zakrpe na cjelokupnoj informatičkoj infrastrukturi.

No iz NCSC-HR-a naglašavaju da bi odgovarajuće mjere zaštite trebale provoditi sve organizacije, neovisno o tome jesu li zakonski obveznici.

U tu svrhu redovito objavljuju sigurnosna upozorenja i preporuke za zaštitu od kibernetičkih napada te prate aktualne prijetnje.

"Provedbom čak i osnovne razine mjera kibernetičke zaštite ili prioritetnih preporuka za zaštitu od kibernetičkih napada može se spriječiti ili značajno ublažiti učinak većine napada", poručuju iz NCSC-HR-a.

Zaključno ističu da dosljedna primjena sigurnosnih mjera i pravodobno prijavljivanje incidenata pridonose otpornosti pojedinih organizacija, ali i ukupnoj kibernetičkoj sigurnosti Hrvatske.