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ukrajina u problemima

Kallas: EU nema kapacitet za kratkoročnu zamjenu Starlinka

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Hina
|
16. lis. 2026. 12:58
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PETRAS MALUKAS/AFP

Europska unija nema dovoljan kapacitet za kratkoročnu zamjenu Starlinka, priznala je u petak šefica vanjske politike EU-a Kaja Kallas, dok se Ukrajina žali na ograničenja satelitske mreže u vlasništvu Elona Muska, koja je ključna za vojsku te zemlje.

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"Starlink je zaista neophodan za Ukrajinu i, nažalost, Europa ga ne može kratkoročno zamijeniti", rekla je Kallas na europskom samitu u Bruxellesu.

"Zato danas raspravljamo i o obrambenoj spremnosti" da bismo pokušali sustići EU, dodala je.

Posljednjih dana Kijev se žalio da ga saveznici nisu upozorili na predstojeće ruske napade nakon usporavanja satelitskih usluga koje pruža SpaceX, tvrtka u vlasništvu milijardera Elona Muska, bliskog saveznika Donalda Trumpa.

Satelitska konstelacija Space-X-a uključuje i Starshield, koji je namijenjen vojnoj upotrebi, a Ukrajina ga koristi za komunikaciju s prvim crtama bojišnice i za obrambene operacije, a tu je i Starlink, ograničen na civilnu upotrebu.

Elon Musk je rekao da je za svako usporavanje vojne mreže Starshield u Ukrajini odgovorna američka vlada, a ne njegova tvrtka.

Ukrajinsko ministarstvo obrane izvijestilo je da su operacije Starshielda obnovljene idući dan, u četvrtak.

Teme
elon musk satelitska komunikacija starlink ukrajina vojna upotreba

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