pozivaju na ostavku

VIDEO / Orban u najtežoj situaciji do sad? Tisuće na ulici zbog skandala sa zlostavljanjem maloljetnika

author
Hina
|
13. pro. 2025. 21:16
prosvjedi u budimpešti
Bernadett Szabo / REUTERS

Tisuće Mađara sudjelovale su u subotu u prosvjednoj hodnji do ureda premijera Viktora Orbana, predvođeni vođom oporbe Peterom Magyarom, koji je pozvao premijera da podnese ostavku zbog skandala sa zlostavljanjem u centru za maloljetnike.

Sedam osoba pritvoreno

Prosvjednici su hodali ulicama Budimpešte iza transparenta s natpisom "Zaštitite djecu!", noseći plišane igračke i baklje u znak solidarnosti sa žrtvama fizičkog zlostavljanja u slučaju koji datira od prije nekoliko godina.

Tužiteljstvo je u srijedu priopćilo da je do sada sedam osoba pritvoreno u državnom centru za maloljetnike u Budimpešti.

Orban, koji se suočava s onim što bi mogao biti najteži izazov za njegovu 15-godišnju vladavinu na izborima vjerojatno u travnju, osudio je zlostavljanje u intervjuu za list Mandiner, nazvavši ga neprihvatljivim i kriminalnim.

Pet ustanova pod policijskim nadzorom

"Svakodnevno se pojavljuje sve više odvratnih stvari, za koje nisam mislila da su moguće u ovoj zemlji", rekla je Judit Voros, jedna od prosvjednica koje su hodale do Orbanovih ureda na Castle Hillu u Budimpešti.

Ranije ovog tjedna, vlada je stavila pet mađarskih maloljetničkih popravnih ustanova pod izravni policijski nadzor dok tužitelji istražuju slučaj.

Tužitelji već mjesecima istražuju bivšeg ravnatelja centra zbog sumnje na vođenje lanca prostitucije, pranje novca i trgovinu ljudima.

Videozapis koji je ovog tjedna objavio oporbeni aktivist i bivši zastupnik Peter Juhasz potaknuo je ostavku vršitelja dužnosti ravnatelja centra.

Teme
budimpešta centar za maloljetnike mađarska prosvjedi u budimpešti viktor orban

