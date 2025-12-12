Možete li doista prepoznati psihopata samo jednim pogledom u oči? Jedna psihologinja tvrdi da je to moguće, ali istina je mnogo složenija nego što se na prvi pogled čini.
Evelyn Reed, koja desetljećima proučava tzv. Mračnu trijadu – skup tri međusobno preklapajuća poremećaja ličnosti: narcizam, makijavelizam i psihopatiju – detaljno je objasnila ovu temu. Psihopate karakterizira težak oblik antisocijalnog poremećaja ličnosti, koji uključuje nedostatak kajanja, ignoriranje društvenih normi, prebacivanje krivnje na druge i ponavljano kršenje zakona, piše City Magazine.
„Možete li uočiti psihopata samo gledajući ga u oči? Da. Ali uhvatiti trenutak kada im maska padne rijetko se događa pri prvom, pa čak ni drugom ili trećem susretu“, upozorila je Reed u jednom od svojih TikTok videa koji je ponovno postao viralan.
Napominje i da psihopati „možda češće izbjegavaju kontakt očima nego što ga traže“, te da se slično ponašanje ponekad javlja i kod neurodivergentnih osoba – što znači da sam kontakt očima nikako ne može biti pouzdan dijagnostički pokazatelj.
Znanost iza pogleda
Dr. Todd Grande, još jedan psiholog koji se bavio ovom temom, objasnio je da istraživači proučavaju širenje zjenica jer emocije prirodno utječu na njihovu veličinu. Kod većine ljudi zjenice se brzo prošire kada vide nešto neugodno, dok osobe s izraženim psihopatskim crtama pokazuju znatno slabije širenje zjenica kao reakciju na negativne slike, osobito u prve dvije sekunde. To upućuje na sporiji emocionalni odgovor.
Zanimljivo je i to da psihopate mogu neobično reagirati na sretna lica. Dr. Grande ističe da osmijeh ponekad doživljavaju kao prijetnju, što bi moglo objasniti zašto im se zjenice u tim trenucima šire više nego što je uobičajeno.
Više od samog kontakta očima
Ipak, i dr. Grande i Reed slažu se da kontakt očima sam po sebi nije dovoljan da bi se utvrdilo je li netko psihopat. „Stvarno vam je potrebno više podataka“, kaže Reed. „Morate tražiti više od samog kontakta očima ili njegova izostanka kako biste došli do konkretnijeg zaključka.“
Uz smanjeno širenje zjenica, drugi znakovi uključuju rjeđe treptanje i ono što se naziva „psihopatski pogled“ – dug, predatorski pogled čiji je cilj zastrašivanje ili uznemiravanje sugovornika kako bi se uspostavila dominacija ili manipulacija.
Reed dodaje da pretjerano fokusiranje na nečije oči može odvratiti pažnju od drugih, značajnijih obrazaca ponašanja. Kako kaže: „Dok ste toliko usredotočeni na njihove oči, možda ćete propustiti druge signale u ponašanju koji, kada se pojave zajedno, otkrivaju mnogo više od bilo kojeg pojedinačnog treptaja ili pogleda.“
Vjerujte svom instinktu
Na kraju, Reed savjetuje gledatelje da vjeruju svom instinktu ako osjete da su u blizini potencijalnog psihopata. „Učinite sebi uslugu sljedeći put kada se to dogodi – izađite iz situacije“, poručila je.
„A zatim si dajte vremena da riječima izrazite ono što vam je tijelo pokušavalo poručiti“, dodala je, zaključivši: „‘Vrijeme otkriva sve’ klišej je s razlogom.“
