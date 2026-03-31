Većina ljudi radi pogrešku kada konzumira med: Ovako mu uništavate sva ljekovita svojstva

Stručnjaci upozoravaju da pogrešan način konzumacije meda poništava njegove koristi, a može ga učiniti i štetnim.
Prirodni saveznik zdravlja
Med je bogat vitaminima, mineralima, enzimima i antioksidansima, a zbog svoje strukture brzo se apsorbira u organizmu i daje energiju. Često se koristi za jačanje imuniteta, ublažavanje kašlja, poboljšanje probave i općenito jačanje otpornosti organizma.
Zbog svojih svojstava, med ima posebno mjesto i u modernoj i u tradicionalnoj medicini. Međutim, ključna riječ je – prirodan. Samo potpuno čist med, bez dodataka i industrijske obrade, zadržava sva svoja korisna svojstva, prenosi Slobodna Dalmacija.
Koliko je zapravo zdrav?
Iako ga mnogi konzumiraju svakodnevno, stručnjaci upozoravaju da s medom ne treba pretjerivati. Za zdravu odraslu osobu preporuka je najviše jedna do dvije žličice dnevno.
Sve iznad toga može imati suprotan učinak – posebno zbog visokog udjela prirodnih šećera.
Najveća pogreška koju gotovo svi rade
Jedna od najčešćih navika – dodavanje meda u vrući čaj – zapravo je najveći problem. Kada se med izlaže visokim temperaturama, dolazi do stvaranja spoja zvanog hidroksimetilfurfural (HMF). Riječ je o tvari koja nastaje razgradnjom šećera, a čija koncentracija raste zagrijavanjem i dugotrajnim skladištenjem.
Stručnjaci ističu da se na temperaturama iznad 60 °C količina HMF-a značajno povećava. Dugoročno gledano, ova se tvar smatra potencijalno štetnom jer se može nakupljati u organizmu, a povezuje se i s ozbiljnim zdravstvenim rizicima.
Drugim riječima – kada med dodate u kipući čaj, ne samo da gubi svoja ljekovita svojstva, već može postati i nešto što organizmu ne koristi, prenosi Krstarica.
Kako pravilno koristiti med?
Da biste iz meda izvukli maksimum, važno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:
- ne dodajte med u kipuće napitke, već pričekajte da se čaj ili mlijeko malo ohlade
- čuvajte ga na sobnoj temperaturi, dalje od izvora topline i sunčeve svjetlosti
- izbjegavajte dugotrajno skladištenje u toplim prostorima
- ne držite ga u hladnjaku jer to može utjecati na strukturu i kvalitetu
Pčele i dalje čuvaju naše zdravlje
Ne treba zaboraviti ni širu sliku – bez pčela, koje su ključne za oprašivanje i ravnotežu ekosustava, ne bi bilo ni meda kakav poznajemo, ali ni velikog dijela hrane koju svakodnevno konzumiramo. Zato ovaj prirodni proizvod zaslužuje pažljivo korištenje i poštovanje.
Med je i dalje jedna od najvrjednijih namirnica koje imamo, ali samo ako ga koristimo pravilno. U suprotnom, mala navika, poput dodavanja u prevruć čaj ili kavu, može poništiti sve njegove dobrobiti.
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savjet. Za sve zdravstvene odluke konzultirajte svog liječnika.
