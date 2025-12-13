Oglas

Mjeri se kvaliteta zraka

FOTO, VIDEO / Požar u pogonu CIAK kod Zaboka pod kontrolom: "Ne otvarajte prozore i vrata"

Hina
|
13. pro. 2025. 07:13
13.12.2025., Zabok- Buktinja u pogonu Ciaka u Zaboku. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Požar koji se kasno sinoć dogodio u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni u mjestu Gubaševo kraj Zaboka stavljen je pod kontrolu i trebao bi u potpunosti biti ugašen tijekom dana, izjavio je za Hinu u subotu zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zabok Dražen Sinković.

Mještanima koji žive na kilometar udaljenosti od požara savjetovano je da ne otvaraju prozore i vrata dok se ne utvrdi kvaliteta zraka.

"Ima još atkivnog žara tako da su vatrogasci na terenu i rade svoj posao. Požar je pod kontrolom i biti će ugašen tijekom današnjeg dana. Trenutno je na požarištu dvadesetak vatrogasaca. Kasnije će stići i dodatne snage", kazao je Sinković ne želeći nagađati o razlozima koji su doveli do požara.

Tijekom noći požar je gasilo 60-ak vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila..

Prema Sinkovićevim riječima, gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek zatražila je mjerenje kvalitete zraka od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

"Stanovništvo u okolici od kilometra, a to znači dio općine Veliko Trgovišće, dio grada Oroslavja te grada Zaboka, obaviješteno je da ne otvaraju prozore dok se ne ispita kvaliteta zraka", rekao je vatrogasni zapovjednik i dodao kako prvi neslužbeni podaci pokazuju da sa kvalitetnom zraka ne bi trebalo biti problema.

13.12.2025., Zabok- Buktinja u pogonu Ciaka u Zaboku. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Građanima stigle poruke upozorenja

Tijekom noći brojni građani dobili su SMS poruku upozorenja na potencijalnu opasnost.

"Požar u skladištu CIAK-a u Zaboku, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi. Više na poveznici 112.hr/8NL", glasila je poruka Ravnateljstva Civilne zaštite Republike Hrvatske.

Teme
Zabok pogon CIAK požar vatrogasci

