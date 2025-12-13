FOTO, VIDEO / Požar u pogonu CIAK kod Zaboka pod kontrolom: "Ne otvarajte prozore i vrata"

"Ima još atkivnog žara tako da su vatrogasci na terenu i rade svoj posao. Požar je pod kontrolom i biti će ugašen tijekom današnjeg dana. Trenutno je na požarištu dvadesetak vatrogasaca. Kasnije će stići i dodatne snage", kazao je Sinković ne želeći nagađati o razlozima koji su doveli do požara.