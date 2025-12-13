FOTO, VIDEO / Požar u pogonu CIAK kod Zaboka pod kontrolom: "Ne otvarajte prozore i vrata"

Požar koji se kasno sinoć dogodio u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni u mjestu Gubaševo kraj Zaboka stavljen je pod kontrolu i trebao bi u potpunosti biti ugašen tijekom dana, izjavio je za Hinu u subotu zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zabok Dražen Sinković.
Mještanima koji žive na kilometar udaljenosti od požara savjetovano je da ne otvaraju prozore i vrata dok se ne utvrdi kvaliteta zraka.
"Ima još atkivnog žara tako da su vatrogasci na terenu i rade svoj posao. Požar je pod kontrolom i biti će ugašen tijekom današnjeg dana. Trenutno je na požarištu dvadesetak vatrogasaca. Kasnije će stići i dodatne snage", kazao je Sinković ne želeći nagađati o razlozima koji su doveli do požara.
Tijekom noći požar je gasilo 60-ak vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila..
Prema Sinkovićevim riječima, gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek zatražila je mjerenje kvalitete zraka od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.
"Stanovništvo u okolici od kilometra, a to znači dio općine Veliko Trgovišće, dio grada Oroslavja te grada Zaboka, obaviješteno je da ne otvaraju prozore dok se ne ispita kvaliteta zraka", rekao je vatrogasni zapovjednik i dodao kako prvi neslužbeni podaci pokazuju da sa kvalitetnom zraka ne bi trebalo biti problema.
Građanima stigle poruke upozorenja
Tijekom noći brojni građani dobili su SMS poruku upozorenja na potencijalnu opasnost.
"Požar u skladištu CIAK-a u Zaboku, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi. Više na poveznici 112.hr/8NL", glasila je poruka Ravnateljstva Civilne zaštite Republike Hrvatske.
