U potresu više od 21.000 mrtvih, šanse za preživjele sve su manje

Američki predsjednik Joe Biden objavio je da SAD šalje 85 milijuna dolara vrijednu pomoć Turskoj i Siriji.

The United States will provide $85 million in urgently-needed aid in the wake of the Türkiye and Syria earthquakes – including food and shelter, supplies to help families brave the cold, and medicine to help save lives.



Our hearts remain with the people of Türkiye and Syria.