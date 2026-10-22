samit Berlinskog procesa
Plenković se oglasio o pregovorima s Crnom Gorom
Hrvatska i Crna Gora još trebaju riješiti niz otvorenih pitanja na crnogorskom putu prema Europskoj uniji. Premijer Andrej Plenković na samitu Berlinskog procesa govorio je o hrvatskim zahtjevima i vremenu koje je Podgorica dobila za njihovo razmatranje.
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U Crnoj Gori je održan sastanak čelnika zemalja zapadnog Balkana, na kojem su sudjelovali i kancelari Njemačke i Austrije. Glavna tema bilo je proširenje Europske unije, odnosno pristupanje Crne Gore. Crna Gora zatvorila je 21 pregovaračko poglavlje, a preostalo ih je još 12. I dalje je otvoren niz pitanja.
"Dali smo našim sugovornicima jedno vrijeme, ne predugo, s obzirom na to da je njihova ambicija da završe pregovore što skorije, da razmotre prijedloge koje je Hrvatska stavila na stol i da nam nakon toga daju okvire njihovih mogućnosti s obzirom na ta pitanja. Mislim da smo postavili sve ono što je logično da postavimo u kontekstu poglavlja 23, temeljnih prava i sloboda.
Tu je riječ o pitanju 14 nestalih u Domovinskom ratu, pitanju daljnjeg procesuiranja ratnih zločina, osobito vezanih za Morinj. Tu je i pitanje obeštećenja logoraša, koje je jedno od najvažnijih pitanja. Također je tu i pitanje školskog broda Jadran i jednako tako pitanje obeštećenja obitelji u Crnoj Gori koje su godinama bile žrtve politike", kazao je premijer Andrej Plenković, piše Dnevnik.hr.
Crnogorski premijer rekao je da bi volio do kraja godine zaključiti sva pitanja kako bi se Crna Gora 2028. godine službeno pridružila Europskoj uniji.
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