Plenković se oglasio o pregovorima s Crnom Gorom

"Dali smo našim sugovornicima jedno vrijeme, ne predugo, s obzirom na to da je njihova ambicija da završe pregovore što skorije, da razmotre prijedloge koje je Hrvatska stavila na stol i da nam nakon toga daju okvire njihovih mogućnosti s obzirom na ta pitanja. Mislim da smo postavili sve ono što je logično da postavimo u kontekstu poglavlja 23, temeljnih prava i sloboda.