VIDEO / Ljudi u ukrajinskom gradu gladuju, izlazni putovi puni mina. Papa zvao Putina

Papa Lav XIV. u petak je telefonski razgovarao s Putinom o teškoj humanitarnoj situaciji u Oleškiju, gradu u ukrajinskoj Hersonskoj oblasti koji je pod ruskom okupacijom. Od ruskog predsjednika zatražio je prekid vatre kako bi se stanovnicima mogla dopremiti hrana i lijekovi te omogućiti dobrovoljna i sigurna evakuacija civilnog stanovništva, piše Guardian.