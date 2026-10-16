PONESTAJE HRANE
VIDEO / Ljudi u ukrajinskom gradu gladuju, izlazni putovi puni mina. Papa zvao Putina
Papa Lav XIV. razgovarao je telefonom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i zatražio primirje kako bi se stanovnicima okupiranog ukrajinskog grada Oleškija omogućila dostava hrane i medicinske pomoći te sigurna evakuacija civila.
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Papa Lav XIV. u petak je telefonski razgovarao s Putinom o teškoj humanitarnoj situaciji u Oleškiju, gradu u ukrajinskoj Hersonskoj oblasti koji je pod ruskom okupacijom. Od ruskog predsjednika zatražio je prekid vatre kako bi se stanovnicima mogla dopremiti hrana i lijekovi te omogućiti dobrovoljna i sigurna evakuacija civilnog stanovništva, piše Guardian.
Vatikan je priopćio da je papa tijekom razgovora izrazio duboku zabrinutost zbog uvjeta u kojima žive stanovnici grada.
"Na kraju je Sveti Otac ponovno potvrdio predanost Svete Stolice promicanju dijaloga i mira", navedeno je u priopćenju Vatikana.
Putin pristao na suradnju s Vatikanom
Prema priopćenju Kremlja, Putin je podržao inicijativu Vatikana za pružanje pomoći civilima u Oleškiju. Ruska strana navela je da je spremna surađivati na dopremi hrane i osnovne pomoći stanovništvu te omogućavanju dobrovoljne evakuacije, piše Reuters.
👉Please watch this video. This is happening in Oleshky right now. Dozens of civilians are leaving the occupied city on their own, with no organized evacuation — on bicycles, mopeds and on foot. They know there may be mines on the way. But staying means living without food, clean water and medicine. I call on our international partners to help us save these people. The EU has already called for humanitarian access and safe passage for civilians. Now concrete action is needed. These are our people. They are still alive. Help us save them while there is still someone to save.— Dmytro Lubinets (@lubinetzs) October 3, 2026
Oleški je pod ruskom kontrolom od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine, a humanitarna situacija u gradu posljednjih se mjeseci pogoršava.
Stanovnici ostali bez osnovnih potrepština
Grad se suočava s ozbiljnom nestašicom hrane i medicinskih potrepština. Prema podacima koje je objavio Reuters, posljednje isporuke hrane u lokalnu trgovinu stigle su u svibnju, a stanovnici su prisiljeni riskirati život kako bi došli do namirnica.
Glavni izlazni put iz grada prolazi područjem prepunim mina, dok se iznad njega kreću napadački dronovi. Stanovnici koji pokušavaju doći do hrane i vode izlažu se velikoj opasnosti
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