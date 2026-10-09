FOTO, VIDEO / “Ljudi jedu pse i mačke, mrtvi leže na ulicama": Jeziva reportaža iz okupiranog Oleškija

Riječ je o gradu razorenom ratom i poplavama koje je 2023. izazvalo rušenje brane Nova Kahovka. Područje je prepuno mina, a stanovnici uoči još jedne zime nemaju osnovne potrepštine poput vode, električne energije i grijanja. Sve je to dovelo do teške humanitarne krize koja je uznemirila međunarodnu zajednicu. Ulazak u grad i izlazak iz njega iznimno su složeni i opasni.