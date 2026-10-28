Politička drama u Izraelu: Netanyahuov blok povećao prednost

Eisenkotu bi za formiranje vlade bila potrebna potpora arapskih stranaka, što je nekoliko oporbenih stranaka zasad odbacilo kao mogućnost. Netanyahu je, pak, pozvao na formiranje snažne desne vlade bez sudjelovanja arapskih stranaka. Budući da nijedan tabor nije osigurao jasnu većinu, zasad je neizvjesno tko će sastaviti iduću vladu i postati premijer, a očekuju se potencijalno višetjedni i teški koalicijski pregovori.