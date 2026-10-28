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neizvjesni izbori

Politička drama u Izraelu: Netanyahuov blok povećao prednost

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Hina
|
28. lis. 2026. 11:12
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Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu reacts after filling out his ballot before voting at a polling station in Jerusalem on October 27, 2026.
YONATAN SINDEL/Pool via REUTERS

Desni i vjerski blok izraelskog premijera Benjamina Netanyahua povećao je prednost na parlamentarnim izborima održanim u utorak nakon što je prebrojeno oko 66 posto glasova, no i dalje nema dovoljno mandata za samostalnu većinu.

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Prema trenutačnim projekcijama, Netanyahuov bi tabor trebao osvojiti 54 od ukupno 120 zastupničkih mjesta u Knessetu, dok bi oporbeni blok predvođen bivšim načelnikom glavnog stožera Gadiem Eisenkotom trebao osvojiti 48 mandata. Za većinu je potrebno 61 mjesto.

Netanyahuov Likud trenutačno je najveća pojedinačna stranka s projiciranih 27 mandata, a slijedi Eisenkotova centristička stranka Yashar s 21 mandatom. Arapske stranke trebale bi zajedno osvojiti 18 mandata.

Eisenkotu bi za formiranje vlade bila potrebna potpora arapskih stranaka, što je nekoliko oporbenih stranaka zasad odbacilo kao mogućnost. Netanyahu je, pak, pozvao na formiranje snažne desne vlade bez sudjelovanja arapskih stranaka. Budući da nijedan tabor nije osigurao jasnu većinu, zasad je neizvjesno tko će sastaviti iduću vladu i postati premijer, a očekuju se potencijalno višetjedni i teški koalicijski pregovori.

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Teme
benjamin netanyahu izbori izrael

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