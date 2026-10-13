Poljski ministar obrane: Europa mora prijeći na "ratni režim" proizvodnje

Wojtek RADWANSKI / AFP

Poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz izjavio je da Europa mora ubrzati proizvodnju streljiva i oružja kako bi držala korak s Rusijom, upozorivši da bi neuspjeh u tome imao negativne posljedice za Europu.

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Poljski ministar nacionalne obrane i potpredsjednik vlade Władysław Kosiniak-Kamysz izjavio je da Europa mora prijeći na „ratni režim“ proizvodnje u obrambenoj industriji ili riskirati štetne posljedice za buduće generacije Europljana.

„Zapravo se zalažem za ratni režim kada je riječ o proizvodnji u obrambenom sektoru“, rekao je u utorak na konferenciji za novinare održanoj na marginama Varšavskog sigurnosnog foruma, piše Euronews.

„Upravo to Ruska Federacija trenutačno radi. Ne možemo zanemariti tu činjenicu.“

Rusija je svoju obrambenu industriju počela prilagođavati ratnoj proizvodnji još prije početka invazije punog opsega na Ukrajinu 2022. godine, a prema procjenama, 2026. će na oružane snage potrošiti 7,5 posto svojeg bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Prema nedavnom izvješću estonske obavještajne službe, Rusija je 2025. proizvela približno sedam milijuna topničkih, minobacačkih, tenkovskih i raketnih projektila. Ruske snage trenutačno troše oko 10.000 do 15.000 projektila dnevno tijekom nastavka specijalne vojne operacije protiv Ukrajine.

Nasuprot tome, europsku obrambenu industriju obilježavaju desetljeća nedovoljnih ulaganja i rascjepkanosti.

Rusija nadmašuje Europsku uniju u proizvodnji streljiva. Prema procurjelom izvješću o europskoj obrambenoj spremnosti, očekuje se da će 27 država članica EU-a i Norveška ove godine proizvesti samo dva milijuna topničkih granata kalibra 150 milimetara.

Napori europskih država i članica NATO-a usmjereni na ponovno naoružavanje potaknuli su najveći godišnji rast obrambenih izdataka od završetka Hladnog rata. Unatoč tome, ukupna obrambena potrošnja država članica EU-a u 2025. procijenjena je na 418 milijardi eura, odnosno 2,2 posto ukupnog BDP-a Unije, navodi se u izvješću.

Kosiniak-Kamysz izjavio je da je „došlo vrijeme“ da se Europa pripremi za vlastitu obranu višestrukim povećanjem proizvodnje u obrambenoj industriji.

Upozorio je da bi neuspjeh u tome bio „skupa“ pogreška za Europljane.

„To je jedan od nedostataka, ali će također imati negativne posljedice za nas i buduće generacije“, dodao je.

Poljska je među državama koje izdvajaju najveći udio svojeg BDP-a za obranu. Prema riječima američkog veleposlanika pri NATO-u Matthewa Whitakera, Poljska za temeljne obrambene sposobnosti izdvaja 4,7 posto BDP-a.