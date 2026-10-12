"I dalje vas volimo": Washington umiruje Europu

Kubilius je ranije procijenio da bi zamjena američkih strateških vojnih kapaciteta Europu mogla stajati do 500 milijardi eura. Stručnjaci su također upozorili da bi Europi moglo biti potrebno dodatnih 300.000 vojnika kako bi se mogla obraniti od Rusije u scenariju u kojem Washington nastavi povlačiti svoju vojnu potporu.