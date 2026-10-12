Matthew Whitaker
"I dalje vas volimo": Washington umiruje Europu
Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker poručio je da između Washingtona i Bruxellesa nema manjka „ljubavi“.
Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker poručio je europskom povjereniku za obranu Andriusu Kubiliusu da Washington ostaje predan obrani Europe, unatoč aktualnoj reviziji američkog vojnog angažmana koja uključuje povlačenje tisuća vojnika i ključnih strateških vojnih sredstava s kontinenta.
„I dalje vas volimo“, rekao je Whitaker u ponedjeljak na Varšavskom sigurnosnom forumu u poljskoj prijestolnici, prenosi Euronews.
„Stalno ponavljam našim europskim saveznicima... Sjedinjene Države ne povlače se.“
NATO 3.0?
Njegove izjave uslijedile su tijekom panel-rasprave o konceptu NATO 3.0, modelu koji podupire SAD, a prema kojem bi Europa trebala preuzeti vodeću ulogu u vlastitoj konvencionalnoj obrani, dok se američke snage postupno povlače s kontinenta i preusmjeravaju pozornost na druge regije.
Kubilius je rekao da NATO 3.0 ne znači da Sjedinjene Države poručuju: „Više vas ne volimo, Europljani, pa se sami pobrinite za sebe.“ Umjesto toga, ustvrdio je da Europa mora razviti sposobnosti samostalnog odvraćanja agresije na vlastitom teritoriju.
„Europa mora preuzeti odgovornost u svoje ruke“, rekao je.
Kubilius je ranije procijenio da bi zamjena američkih strateških vojnih kapaciteta Europu mogla stajati do 500 milijardi eura. Stručnjaci su također upozorili da bi Europi moglo biti potrebno dodatnih 300.000 vojnika kako bi se mogla obraniti od Rusije u scenariju u kojem Washington nastavi povlačiti svoju vojnu potporu.
Otkako se Donald Trump vratio u Bijelu kuću, Washington nastoji preusmjeriti vojne resurse prema drugim regijama, uključujući indo-pacifičko područje, kako bi se suprotstavio rastućem kineskom utjecaju.
Povlačenje oko 5.000 američkih vojnika
Očekuje se da će Pentagonova revizija rasporeda američkih vojnih snaga u Europi biti dovršena do prosinca, nakon čega će njezini zaključci biti predstavljeni američkom ministru obrane Peteu Hegsethu. Procjena bi mogla otvoriti put daljnjem smanjenju američke vojne prisutnosti na kontinentu.
Međutim, zasebna smanjenja broja vojnika već su u tijeku. Primjerice, Pentagon je u svibnju naredio povlačenje približno 5.000 vojnika iz Njemačke i otkazao planirano raspoređivanje bojne opremljene sustavima za dalekometno djelovanje.
Whitaker je rekao da ne želi unaprijed otkrivati dodatne mjere koje bi mogle proizaći iz revizije jer ona „još nije dovršena“, ali je ustvrdio da američko nastojanje da NATO postane više europski „daje rezultate“.
„Dokaz je upravo mjesto na kojem danas sjedimo, ovdje u Poljskoj, koja izdvaja 4,7 posto BDP-a za temeljne obrambene potrebe i predvodi Savez prema snažnijim i sposobnijim oružanim snagama“, rekao je.
Na summitu NATO-a održanom 2025. godine u Haagu saveznici su se dogovorili da će do 2035. povećati ciljanu razinu izdvajanja za temeljne obrambene potrebe s 2 na 3,5 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), uz dodatnih 1,5 posto za šire sigurnosne i obrambene potrebe.
„To je ono što Sjedinjene Države očekuju od svih svojih saveznika“, rekao je Whitaker, govoreći o ukupnom cilju izdvajanja od pet posto BDP-a za obranu i sigurnost.
Prema najnovijim procjenama NATO-a, Poljska je među članicama Saveza koje izdvajaju najveći udio BDP-a za temeljne obrambene potrebe.
Nastojanja da se povećaju izdvajanja za obranu odvijaju se i u trenutku kada Europska unija nastoji ojačati svoje vojne sposobnosti do 2030. godine, uz upozorenja europskih obavještajnih službi da bi Rusija u nadolazećim godinama mogla predstavljati izravniju prijetnju NATO-u.
Međutim, nastojanja usmjerena na ponovno naoružavanje suočavaju se sa znatnim preprekama. Procurjela verzija važnog izvješća Europske obrambene agencije, čiji je cilj procijeniti ostvareni napredak, otkriva velike nedostatke u vojnim sposobnostima, osobito u obrani od bespilotnih letjelica i pomorskom ratovanju.
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