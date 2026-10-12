Šef NATO-a za Europu najavio čvrst vojni odgovor na eventualan ruski napad

Grynkewich je kazao da odgovor NATO-a neće biti ograničen na snage koje će biti uključene u prvotni napad. "Ako protivnik odluči pojačati napad ili iskoristiti pričuvne snage, slomit ćemo sustav ratovanja koji se koristi protiv nas", rekao je. "To uključuje ne samo napadačku silu, nego bilo što i sve što podupire, održava i upravlja tom silom", dodao je.