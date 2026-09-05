Analitičar: Zapad se ne može nositi s ruskom vojnom industrijom

"Istodobno je stopa proizvodnje streljiva na Zapadu zaostala, bilo zbog mnoštva točaka na kojima se odluke mogu blokirati, bilo zbog općeg propadanja zapadne industrije. Jedna od strateških pogrešaka Zapada bila je gotovo isključivo oslanjanje na presretačke projektile za obranu od raketnog oružja. Iranska inovacija masovne uporabe preciznog oružja razorila je temeljnu logiku obrane usredotočene na presretače. Omjer troškova može biti prihvatljiv kada se protiv projektila vrijednog milijun dolara upotrijebi jedan ili više presretača sustava Patriot, od kojih svaki stoji četiri milijuna dolara. Međutim, takvi su troškovi naprosto neodrživi u borbi protiv jednosmjernih napadačkih dronova koji stoje nekoliko desetaka tisuća dolara.