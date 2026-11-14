Vojni analitičar o ratu u Iranu: Tiha diplomacija radi svoj posao. Kad ga dovrši, Trump će naglo promijeniti retoriku

Ovih dana Trump je izjavio kako je malo vjerojatno da će narediti nove napade na Iran sve dok napreduju pregovori o okončanju sukoba. A ako ih ipak zapovijedi, bit će to napadi na infrastrukturne ciljeve. Konkretno, na 38 mostova za koje je Trump kazao kako ih SAD "mogu srušiti doslovno u sat vremena". No bili bi to napadi iz zraka, dok za kopnenu invaziju na Iran SAD očito nije spreman ili se ne usudi upustiti u takvu operaciju koja bi, po svemu sudeći, bila vrlo pogibeljna.