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VIDEO / Xi, Putin i Trump prvi put za istim stolom, cure prve izjave
Predsjednici SAD-a, Kine i Rusije započeli su u četvrtak povijesni sastanak na kojem bi trebali razgovarati o ratu u Ukrajini i Iranu, nuklearnom razoružanju, trgovinskim napetostima te razvoju umjetne inteligencije.
Povijesni trilateralni summit čelnika Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Rusije započeo je u kineskom gradu Shenzhenu. Uoči razgovora američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države i Kina žele surađivati kako bi okončale rat u Ukrajini, piše Euronews.
„Oboje želimo pomoći u vezi s ratom između Rusije i Ukrajine. Volio bih vidjeti njegov kraj i mislim da mogu govoriti u ime obojice kada kažem da to jako želimo”, rekao je Trump.
„Napori koje ste uložili svima su vidljivi i ostat će zabilježeni u povijesti”, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping.
Trump je u svoj raspored uvrstio i zaseban sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što je njihov prvi susret nakon prošlogodišnjih razgovora na Aljasci, tijekom kojih nisu uspjeli postići dogovor o ublažavanju sukoba u Ukrajini.
„Iz ovoga mogu proizaći divne stvari ili barem njihov početak”, rekao je Trump nakon bilateralnog sastanka s Putinom na marginama summita Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC), nazvavši ruskog predsjednika „svojim prijateljem”.
Xi na otvaranju trilateralnog summita: „Svijet je u miru kada velike sile žive u skladu”
Otvarajući trilateralni sastanak u Shenzhenu, kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da summit ima „povijesni značaj”.
„Svijet je u miru kada velike sile žive u skladu”, rekao je Xi.
„U teškim vremenima pokazuje se istinska odgovornost”, dodao je.
„Tri zemlje trebale bi surađivati kako bi se suočile s globalnim izazovima”, poručio je kineski predsjednik.
Kineski predsjednik pozvao je na zabranu i uništenje nuklearnog oružja
U značajnoj izjavi na trilateralnom summitu kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na potpunu zabranu i uništenje nuklearnog oružja, izvijestila je kineska novinska agencija Xinhua.
„Nuklearno oružje trebalo bi u potpunosti zabraniti i temeljito uništiti kako bismo izgradili svijet bez nuklearnog oružja”, izjavio je Xi.
„U nuklearnom ratu nitko ne može pobijediti i zato se takav rat nikada ne smije voditi. Moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga spriječili”, dodao je kineski predsjednik.
Trump na otvaranju summita: „Mir nikada nije postignut propuštanjem prilika”
U uvodnom obraćanju na trilateralnom sastanku američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su „tri zemlje u jedinstvenom položaju da razgovaraju o nuklearnom oružju”.
„Čelnici su u prošlosti prečesto izbjegavali razgovarati s onima s kojima se nisu slagali”, dodao je.
REUTERS/Carlos Barria
Win McNamee via REUTERS
Doug Mills/The New York Times via REUTERS
ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS
Reuters
REUTERS/Carlos Barria
„Mir nikada nije postignut propuštanjem prilika”, rekao je Trump.
„Na nama je velika odgovornost da riješimo probleme koji utječu na cijeli planet”, poručio je američki predsjednik.
Putin: Rusija, SAD i Kina mogu ojačati globalnu stabilnost
U uvodnom obraćanju na trilateralnom sastanku ruski predsjednik Vladimir Putin jasno je dao do znanja da će rat u Ukrajini biti u središtu njegovih razgovora.
„Imamo zajedničke interese u Ukrajini”, rekao je ruski predsjednik, osvrćući se na sastanke koje je tijekom prethodna 24 sata održao s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Rusija, Kina i Sjedinjene Američke Države mogu ojačati globalnu stabilnost ako budu konstruktivno surađivale, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
Putin je rekao da bi on, kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump trebali razgovarati o globalnim i regionalnim pitanjima, kao i o energetskoj sigurnosti.
Ruski predsjednik također je istaknuo da je njegov raniji sastanak s Trumpom, na inicijativu američkog predsjednika, bio uglavnom posvećen ratu u Ukrajini, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS.
„Rusiju, SAD i Kinu ne povezuje samo njihov status zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu nego i odgovornost za očuvanje međunarodnog mira”, poručio je Putin u uvodnom obraćanju.
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