Handout / Japan's Ministry of Defense / AFP

Tajvansko ministarstvo obrane priopćilo je da su dva ruska vojna zrakoplova tipa Tu-95 u četvrtak preletjela istočno od tog otoka, nakon što su mu se približila s južne strane, u drugoj ovakvoj aktivnosti ovaj tjedan.

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Do ovih preleta došlo je u trenutku kad se ruski predsjednik Vladimir Putin nalazi u kineskom gradu Shenzhenu na samitu APEC-a, gdje će održati i trilateralni sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Ministarstvo je navelo da su dva zrakoplova Tu-95, koje NATO naziva Medvjedom, ušla u zonu identifikacije i protuzračne obrane Tajvana, a zatim napustila zračni prostor sjeveroistočno od otoka, u blizini lučkog grada Keelunga.

Ministarstvo je objavilo fotografiju jednog od tih zrakoplova, za koju navode da je snimljena iz tajvanskog lovca F-16.

Tajvanske oružane snage koristile su se obavještajnim, nadzornim i izviđačkim kapacitetima kako bi pratile cjelokupnu aktivnost te su "reagirale su skladu s time”, stoji u kratkom priopćenju ministarstva.

Tajvan je u utorak izvijestio da su dva ruska vojna zrakoplova letjela u južnom smjeru duž njegove istočne obale. Japan je istoga dana također izvijestio o istoj aktivnosti te objavio kartu koja prikazuje putanju zrakoplova uz istočnu obalu Tajvana.

Riječ je o starijem dizajnu iz doba Hladnog rata. Neki zrakoplovi tipa Tu-95 mogu nositi nuklearno oružje, dok se drugi primjerci istog tipa koriste za nadzor i izviđanje velikog dometa.

Rusko ministarstvo obrane nije odgovorilo na upite za komentar.

Ranije u četvrtak, tajvanski predstavnik na summitu APEC-a, Stan Shih, osnivač tvrtke koja proizvodi računala Acer, nakratko se rukovao s Putinom na početku samita.

Tajvan, veliki proizvođač poluvodiča, pridružio se zapadnim zemljama u uvođenju opsežnih gospodarskih sankcija Rusiji nakon njezine invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Kineska vojska svakodnevno djeluje u području oko Tajvana.

Kina Tajvan smatra svojim teritorijem, a Rusija je u više navrata podržala taj stav. Tajvanska vlada odbacuje suverenističke pretenzije Pekinga, ističući da o svojoj budućnosti mogu odlučivati ​​samo stanovnici otoka.