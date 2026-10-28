NISU POZVANI
Putinov savjetnik: Rusija ne želi Europljane za pregovaračkim stolom. Mogu doći ako kupe karte
Rusija ne namjerava pozvati europske predstavnike na tehničke pregovore o završetku rata u Ukrajini, na kojima bi sljedećeg mjeseca trebali sudjelovati predstavnici Ukrajine, SAD-a i Rusije, izjavio je savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
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Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegovi suradnici smatraju da bi se pregovori trebali održati bez sudjelovanja Europe, rekao je Ušakov u razgovoru za ruske medije, prenosi Ukrainska Pravda.
„Mogu doći ako kupe karte, ali nitko ih ne namjerava pozvati za pregovarački stol”, poručio je Putinov savjetnik.
Ušakov nije potvrdio izjavu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da bi se tehnički pregovori između SAD-a, Rusije i Ukrajine mogli održati 10. studenoga. Rekao je da će datum sastanka biti objavljen uskoro.
Ušakov je ranije izjavio da je Rusija spremna nastaviti trostrane pregovore sa SAD-om i Ukrajinom o okončanju rata nakon 4. studenoga.
Zelenski je, pak, rekao da nakon razgovora europskih čelnika s Putinom postoje naznake da je Rusija ozbiljno zainteresirana za sastanak pregovaračkih timova u Abu Dhabiju. Dodao je da održavanje trostranog sastanka tehničkih timova Ukrajine, SAD-a i Rusije početkom studenoga ovisi o američkoj strani.
Britanski The Telegraph izvijestio je da bi Rusija novi krug mirovnih pregovora mogla pokušati iskoristiti kako bi od NATO-a ishodila ustupke.
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