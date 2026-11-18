IAEA JAKO ZABRINUTA
Raste strah: Sjeverna Koreja proširila obogaćivanje uranija
Sjeverna Koreja proširuje nuklearno postrojenje za obogaćivanje uranija, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).
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Izvršni direktor Rafael Grossi izvijestio je da je postojeći objekt u nuklearnom centru Yongbyon dodatno proširen od rujna. Proširenje programa obogaćivanja uranija "još uvijek je izuzetno zabrinjavajuće", rekao je Grossi.
Pjongjang godinama nije dopustio inspektorima agencije ulazak u zemlju. IAEA ipak prati sjevernokorejska nuklearna postrojenja, uključujući i putem satelitskih snimaka.
Visoko obogaćeni uranij može se koristiti za izgradnju nuklearnog oružja. Sjeverna Koreja nastavlja sa svojim nuklearnim programom, prema službenim izjavama Pjongjanga.
Ne žele se razoružati
Sjevernokorejski ministar vanjskih poslova Choe Son Hui prošli je tjedan naglasio da je posjedovanje takvog oružja "najjače jamstvo" suvereniteta Sjeverne Koreje. Choe je odbacio nedavni zahtjev skupine G7 za potpuno nuklearno razoružanje Sjeverne Koreje.
Razoružanje globalnog arsenala nuklearnog oružja vjerojatno će biti tema sastanka na vrhu između američkog predsjednika Donalda Trumpa, kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina u četvrtak u Shenzhenu, na Trumpov zahtjev.
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