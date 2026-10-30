novo oružje
Kim Jong-un pokazao vojnu silu i otkrio novi prioritet: "Želimo apsolutnu nadmoć"
Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un rekao je da želi da Sjeverna Koreja pokaže "apsolutnu superiornost" u tehnologiji dronova, dok je prisustvovao izložbi i demonstraciji bespilotne zrakoplovne tehnologije, izvijestila je u petak državna agencija KCNA.
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Demonstracija vatrene moći uključivala je taktičke dronove i taktičke krstareće rakete, višenamjenske dronove i bataljun višecijevnih bacača raketa od 600 mm, priopćila je KCNA.
Izložba, navodi Reuters, ističe Kimov napor da modernizira sjevernokorejske oružane snage korištenjem dronova i umjetne inteligencije, dok Pjongjang izvlači lekcije iz iskustva svojih snaga u ruskom ratu protiv Ukrajine i iz drugih globalnih sukoba.
Fotografije sjevernokorejske državne agencije KCNA-e prikazale su bespilotne letjelice s amblemom sjevernokorejskih zračnih snaga na izložbi kojoj su prisustvovali Kim i neki od njegovih generala.
Druga serija slika prikazivala je ono što se činilo kao bespilotna letjelica koja se zabija u vojno vozilo na brdu, što je, prema KCNA-i, bio dio demonstracije oružja tijekom izložbe.
Južnokorejska vojska u četvrtak je priopćila da je Sjeverna Koreja ispalila oko 10 projektila, uključujući balističke rakete kratkog dometa.
Prema KCNA-i, Kim je naglasio da je težnja za superiornošću u tehnologiji dronova "neizbježna opcija" s obzirom na promjenjivu prirodu modernog ratovanja.
Također je rekao da bi korištenje umjetne inteligencije u sustavima bespilotnog naoružanja trebalo biti glavni prioritet Sjeverne Koreje u izgradnji modernih oružanih snaga.
Kim je više puta pozivao na razvoj dronova i umjetne inteligencije u vojsci. Prema državnim medijima, on je u studenom 2024. naredio masovnu proizvodnju dronova i nadgledao testiranja verzija opremljenih umjetnom inteligencijom. U rujnu 2025. nazvao je umjetnu inteligenciju glavnim prioritetom u modernizaciji oružja.
Prema južnokorejskim obavještajnim podacima, Sjeverna Koreja poslala je više od 16.000 vojnika u Rusiju kako bi pomogli Moskvi u ratu protiv Ukrajine te stekla iskustvo na bojnom polju u dronovima, elektroničkom i kombiniranom ratovanju.
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