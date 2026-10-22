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6,3 milijarde eura

Rekordna zapljena krivotvorene robe u EU-u: Evo kojih proizvoda ima najviše

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Hina
|
22. lis. 2026. 15:33
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23.12.2024., Slavonski Brod - Na granicnom prijelazu sa BiH u Slavonskom Brodu nema guzvi i duzih cekanja. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

Više od 196 milijuna komada krivotvorene robe zaplijenjeno je u EU-u u 2025., više nego ikad prije.

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To je za 67 posto više nego godinu ranije, piše u izvješću Ureda za intelektualno vlasništvo EU-a (EUIPO) sa sjedištem u Alicanteu u Španjolskoj.

Procijenjena vrijednost robe je je također rekordnih 6,3 milijarde eura. U ranije rekordnoj 2024. zaplijenjena roba bila je vrijedna 3,9 milijardi.

Među njome je najviše CD-a i DVD-a, kompjutorskog softwarea, igračaka, etiketa i naljepnica. Visoko na listi su cigarete i odjeća. Najčešće zemlje porijekla robe su Kina (više od 40 posto) i Turska (18 posto).

Zaplijene tako velike količine robe mogu se pripisati pojačanoj borbi protiv krijumčarskih skupina te detaljnijim i uspješnijim provjerama nadležnih institucija.

EUIPO ističe da tu borbu otežavaju sve različitiji transportni pravci i ograničeni kapaciteti tijela progona. Dodatni problem je i porast online trgovine u kojoj robu isporučuju i pošta i brojne tvrtke za dostavu.

U izvješću se navodi da su za bolju zaštitu intelektualnog vlasništva i gospodarske snage Europe potrebne nove mjere, bliskija suradnja te moderni alati i tehnologije.

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Teme
europska unija krijumčarenje zapljena robe

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