proizvodnja cigareta
FOTO / Stravično otkriće nedaleko od hrvatske granice: Radnike preko Zagreba dovezli u ilegalnu tvornicu i držali kao robove
Policija i Financijska uprava Republike Slovenije iznijele su detalje o otkriću dosad najvećeg pogona za ilegalnu proizvodnju cigareta u Sloveniji.
Financijska uprava Republike Slovenije (FURS) otkrila je dosad najveću ilegalnu tvornicu cigareta u Sloveniji, smještenu u regiji Pomurje. Zbog sumnje na kriminalne aktivnosti, Uprava je obavijestila policiju, nakon čega je Nacionalni istražni ured pokrenuo predistražni postupak, javlja N1 Slovenija.
Jedna od najvećih ilegalnih tvornica
Predstavnici FURS-a i policije danas su na konferenciji za novinare iznijeli dodatne informacije. Među sudionicima su bili Mitja Jager, direktor Uprave kriminalističke policije pri Glavnoj upravi policije te Dušan Pečnik iz Financijske uprave Republike Slovenije.
Prema riječima Pečnika, riječ je o jednom od najvećih pogona za ilegalnu proizvodnju cigareta, čak i prema europskim mjerilima. „Cigarete su se proizvodile na lokaciji uz pomoć vrlo moderne i dobro opremljene proizvodne linije – uključivala je strojeve za preradu duhana, stroj za izradu cigareta velikog kapaciteta i dvije linije za pakiranje. Taj stroj doslovno 'izbacuje' cigarete”, opisao je Pečnik.
Prema grubim procjenama, u trenutku istrage na lokaciji se nalazilo 14 milijuna cigareta i 44 tone duhana. Pronađena je i velika količina otpadnog materijala koji se također mogao iskoristiti za proizvodnju cigareta. Osim toga, tijekom nadzora nadležna tijela zaustavila su kamion u kojem se nalazilo još 14 milijuna cigareta. „Ako uzmemo u obzir trošarinu koja se mora obračunati pri proizvodnji trošarinske robe, onda samo za cigarete na ovoj lokaciji trošarina – bez PDV-a – iznosi čak 2.100.000 eura. Što se tiče duhana, tu je riječ o dodatnih 5.600.000 eura trošarine. Kada se tome pridoda i teret iz kamiona, dobivamo još 2.100.000 eura trošarine”, objasnio je Pečnik iz Financijske uprave Republike Slovenije (FURS). Iako su slični proizvodni pogoni već ranije otkriveni u drugim europskim zemljama, ovo je prvi put da je nešto takve vrste pronađeno u Sloveniji. Istražitelji sada moraju utvrditi podrijetlo materijala, s obzirom na to da postoji više proizvođača duhana, pri čemu su Bugarska i Njemačka najveći proizvođači u Europi.
Osumnjičenici su slovenski državljani
Mitja Jager, direktor Uprave kriminalističke policije pri Glavnoj upravi policije, potvrdio je da je ilegalna tvornica otkrivena na lokaciji bivše rafinerije Nafta. U objektu je zatečena i veća skupina stranih radnika. Naknadno je na području nadležnosti Policijske uprave Celje otkrivena još jedna lokacija koja je služila za skladištenje velike količine sirovina. Na toj lokaciji nije bilo radnika.
Pokrenuta je opsežna kriminalistička istraga zbog sumnje na utaju poreza i trgovinu ljudima. Uz Glavnu upravu policije, u istragu su uključeni brojni policijski službenici i kriminalisti iz policijskih uprava Murska Sobota, Maribor i Celje. Predkazneni postupak vodi Specijalizirano državno odvjetništvo. Do sada su policijski službenici i kriminalisti proveli više od devet pretraga domova, prikupili informacije od više od 50 osoba i, što je najvažnije, osigurali sigurnost žrtava trgovine ljudima.
Na temelju dosad prikupljenih dokaza, Nacionalni istražni ured (NPU) osnovano sumnja da su osumnjičenici slovenski državljani s područja koje pokriva Policijska uprava Maribor. Djelovali su u suradnji s nepoznatim pomagačima kao dio kriminalne organizacije s međunarodnim obilježjima, u kojoj je svaki sudionik imao određenu ulogu.
Nacionalni istražni ured lišio je slobode jednog od osumnjičenika te ga, uz kaznenu prijavu, priveo istražnom sucu Okružnog suda u Murskoj Soboti; sudac ga je nakon saslušanja pustio na slobodu. Za drugim osumnjičenikom trenutno se traga.
Neadekvatni životni uvjeti za radnike
Osumnjičenici su, zajedno sa svojim pomagačima, iskorištavali i najmanje 33 državljana Paragvaja i jednog državljanina Bugarske. Pri tome su iskoristili socioekonomsku ranjivost tih stranih državljana, koji su bili prisiljeni živjeti u lošim uvjetima. Bili su nagurani u prostorije za spavanje bez ventilacije i prirodnog svjetla. Nije im bilo dopušteno napustiti objekt, a nisu imali ni sredstva za komunikaciju.
Jedna nepoznata osoba u Paragvaju ponudila je žrtvama trgovine ljudima pošten i dobro plaćen posao u Europi. Obećan im je rad u tvornici, uz mogućnost zarade od nekoliko tisuća pa sve do 10.000 eura mjesečno. Putovali su preko velikih zračnih luka, nastavili putovanje prema Zagrebu, a zatim ih je nepoznati muškarac odvezao u proizvodni pogon u blizini Lendave. Tijekom prijevoza morali su šutjeti, bilo im je zabranjeno gledati vozača, a povremeno su morali ležati na sjedalima. Nisu znali kamo idu; po dolasku, vozač im je oduzeo mobitele i odredio prostor za spavanje unutar objekta.
Hranu im je donosio muškarac koji bi ponekad dolazio i nekoliko puta dnevno, dajući im upute za rad. Prema radnicima se ponašao grubo i uvredljivo. Ponekad je hrane bilo toliko malo da su gladovali. Sanitarni uvjeti također su bili neadekvatni, s nedovoljnim brojem toaleta i tuševa. Budući da nije bilo prirodnog dnevnog svjetla, nisu mogli znati je li dan ili noć. Također su bili pod nadzorom videokamera, a objekt je bio osiguran dvostrukom ogradom. Štoviše, bilo im je strogo zabranjeno stupati u kontakt s vozačima kamiona.
Radili su u smjenama od 12 sati, koje su se izmjenjivale svakih šest sati. Žalili su se na vrtoglavicu uzrokovanu duhanom i kemikalijama koje su ispuštale snažan miris.
Za obavljeni rad nisu primili nikakvu naknadu.
„Tvrde da nikada ne bi prihvatili taj posao da su znali istinu. Prije svega, silno žele ponovno vidjeti svoje bližnje – osobito svoju djecu. Policiji su rekli da su s nestrpljenjem čekali da ih netko pronađe i spasi”, dodao je Jager.
Pomoć žrtvama uključuje siguran smještaj, hranu i osnovne potrepštine, kao i psihosocijalnu podršku, pravnu pomoć, usluge prevođenja te pomoć pri povratku u njihove matične zemlje.
Suradnja među državama
Policijski službenici iz Slovenije surađuju s istražiteljima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Austrije, Mađarske i Italije, kao i s Europolom. Poveznica sa slučajevima u Hrvatskoj još nije potvrđena, iako se čini da je modus operandi sličan. Jager je također istaknuo učinkovitu suradnju između Financijske uprave (FURS), policije, nevladinih organizacija, jedinice nadležne za sprječavanje i suzbijanje trgovanja ljudima te Ureda za skrb o migrantima i njihovu integraciju.
Za kazneno djelo trgovanja ljudima predviđena je kazna zatvora u trajanju do 15 godina, dok je za kazneno djelo utaje poreza predviđena kazna u trajanju do 12 godina.
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