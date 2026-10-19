FOTO / Stravično otkriće nedaleko od hrvatske granice: Radnike preko Zagreba dovezli u ilegalnu tvornicu i držali kao robove

Prema grubim procjenama, u trenutku istrage na lokaciji se nalazilo 14 milijuna cigareta i 44 tone duhana. Pronađena je i velika količina otpadnog materijala koji se također mogao iskoristiti za proizvodnju cigareta. Osim toga, tijekom nadzora nadležna tijela zaustavila su kamion u kojem se nalazilo još 14 milijuna cigareta. „Ako uzmemo u obzir trošarinu koja se mora obračunati pri proizvodnji trošarinske robe, onda samo za cigarete na ovoj lokaciji trošarina – bez PDV-a – iznosi čak 2.100.000 eura. Što se tiče duhana, tu je riječ o dodatnih 5.600.000 eura trošarine. Kada se tome pridoda i teret iz kamiona, dobivamo još 2.100.000 eura trošarine”, objasnio je Pečnik iz Financijske uprave Republike Slovenije (FURS). Iako su slični proizvodni pogoni već ranije otkriveni u drugim europskim zemljama, ovo je prvi put da je nešto takve vrste pronađeno u Sloveniji. Istražitelji sada moraju utvrditi podrijetlo materijala, s obzirom na to da postoji više proizvođača duhana, pri čemu su Bugarska i Njemačka najveći proizvođači u Europi.