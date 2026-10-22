Rusija zasula Kijev raketama, Trump tvrdi da kraj rata nikad nije bio bliže

Diplomatski savjetnik Kremlja Jurij Ušakov izjavio je nakon trosatnog sastanka da je Moskva spremna nastaviti trostrane pregovore s Kijevom i Washingtonom, ali ne odmah, nego „oko 10. studenoga”. Pregovori bi se, prema Moskvi, trebali nastaviti nakon američkih međuizbora, dok se borbe dotad nastavljaju.