novi napad
Rusija zasula Kijev raketama, Trump tvrdi da kraj rata nikad nije bio bliže
U ruskom raketnom napadu na Kijev tijekom noći ozlijeđeno je šest osoba, a oštećena je i prometna infrastruktura, dok američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora američkog izaslanika Stevea Witkoffa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tvrdi da kraj rata nikada nije bio bliže.
Ukrajinska vojska tijekom noći izdala je upozorenje na balističke rakete iz smjera istočne Rusije. Ruske su vlasti izvijestile da su tijekom noći presretale dronove, od kojih se oko 160 kretalo prema Moskvi.
Napadi su uslijedili nakon sastanka Witkoffa i Putina u srijedu u Sankt-Peterburgu, dan nakon razgovora u Oslu s europskim čelnicima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Zelenski je pozvao na prekid borbi na postojećim položajima kao prvi korak prema pregovorima.
Diplomatski savjetnik Kremlja Jurij Ušakov izjavio je nakon trosatnog sastanka da je Moskva spremna nastaviti trostrane pregovore s Kijevom i Washingtonom, ali ne odmah, nego „oko 10. studenoga”. Pregovori bi se, prema Moskvi, trebali nastaviti nakon američkih međuizbora, dok se borbe dotad nastavljaju.
Zelenski podržava takav sastanak, ali želi da se održi „što je prije moguće”.
„Dnevni je red jasan: okončati rat, unaprijediti mir i (...) sve pripremiti za sastanak na razini čelnika”, rekao je.
Trump je u srijedu ponovio da je rasplet rata blizu.
„Nedavno sam razgovarao s Vladimirom Putinom o okončanju njegova rata s Ukrajinom i mislim da smo mu sve bliže. Možda nikada nismo bili toliko blizu”, rekao je.
Putin, koji je pokrenuo ofenzivu na Ukrajinu u veljači 2022., sustavno odbija izravan sastanak sa Zelenskim i želi zauzeti preostali dio istočne Ukrajine. Ušakov je rekao da prijedlozi Kijeva i europskih čelnika izneseni u Oslu „nisu sadržavali gotovo ništa”.
Witkoff je zahvalio Putinu na oslobađanju američkog državljanina Stephena Hubbarda, čije je puštanje iz ruskog pritvora objavljeno u srijedu.
„I sami ste humanist, gospodine. I to pozdravljam”, rekao je Witkoff, izazvavši kritike brojnih američkih parlamentaraca, uključujući republikance.
Američki izaslanik objavio je na platformi X da su razgovori bili konstruktivni i da će se nastaviti u okviru trostranih pregovora, ali da „još mnogo posla treba obaviti”.
Pregovori Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država održavali su se i 2025. godine bez konkretnih pomaka, a obustavljeni su nakon izbijanja rata na Bliskom istoku koji su pokrenuli Washington i Izrael.
Ušakov je spomenuo i mogućnost sastanka Putina, Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga u studenome u Shenzhenu, na marginama summita APEC-a.
U intervjuu za Fox News Zelenski je pozvao na zamrzavanje crte bojišnice kao prvi korak u pregovorima. Moskva takav prijedlog odbacuje i traži dogovor o ključnim pitanjima prije prekida borbi, uključujući povlačenje ukrajinske vojske s područja Donecke regije koja još kontrolira. Kijev taj zahtjev smatra neprihvatljivim.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare