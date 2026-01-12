Oglas

U najhladnijem gradu na svijetu: Otkrio kako ljudi tamo štite svoje automobile od mraza

N1 Hrvatska
12. sij. 2026. 18:39
stakla na autu, smrznuta stakla, led, mraz, struganje, čišćenje stakala,
Pixabay / Ilustracija

Zimske fotografije iz Jakutska, sa surovim krajolicima i ledenim temperaturama, desetljećima fasciniraju svijet – i teško da ih itko može pogledati, a da se ne naježi.

Prije dvije godine Beograđanin Iv Beserovac odlučio je i sam iskusiti ove ekstremne uvjete te je postao prvi Srbin koji je posjetio najhladnije naseljeno mjesto na svijetu – Ojmjakon, u Jakutsku, piše citymagazine.

Iv je prešao nevjerojatnih 1.500 kilometara, putujući preko Moskve i prostranih dijelova Sibira, kako bi stigao do ove ledene regije.

Po dolasku dočekala ga je temperatura od –54,3 °C, što ni najmanje nije umanjilo njegovu avanturističku strast.

No jedna mu je stvar posebno privukla pozornost – mobilna garaža.

@ivbeserovac Ceo video na mom youtube kanalu Iv Beserovac, link u opisu profila #fyp #rusija #balkan #putovanja #zima ♬ original sound - ivbeserovac

Naime, automobil je pokriven, ali istodobno mora raditi kako se ne bi zaledilo gorivo, ulje i ostale tekućine. Jer ako ondje ugasite automobil na doslovno 15 minuta – gotovo je.

automobil hladnoća mraz

