u Jakutsku
U najhladnijem gradu na svijetu: Otkrio kako ljudi tamo štite svoje automobile od mraza
Zimske fotografije iz Jakutska, sa surovim krajolicima i ledenim temperaturama, desetljećima fasciniraju svijet – i teško da ih itko može pogledati, a da se ne naježi.
Prije dvije godine Beograđanin Iv Beserovac odlučio je i sam iskusiti ove ekstremne uvjete te je postao prvi Srbin koji je posjetio najhladnije naseljeno mjesto na svijetu – Ojmjakon, u Jakutsku, piše citymagazine.
Iv je prešao nevjerojatnih 1.500 kilometara, putujući preko Moskve i prostranih dijelova Sibira, kako bi stigao do ove ledene regije.
Po dolasku dočekala ga je temperatura od –54,3 °C, što ni najmanje nije umanjilo njegovu avanturističku strast.
No jedna mu je stvar posebno privukla pozornost – mobilna garaža.
Naime, automobil je pokriven, ali istodobno mora raditi kako se ne bi zaledilo gorivo, ulje i ostale tekućine. Jer ako ondje ugasite automobil na doslovno 15 minuta – gotovo je.
