"Bit će još gore." Drugi najhladniji glavni grad na svijetu bilježi rekordne vrućine

Ministarstvo je također priznalo da Kazahstan još nema nacionalni Akcijski plan za zaštitu zdravlja od vrućina koji bi bio u potpunosti usklađen s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, iako su neki njegovi elementi već uvedeni. Među njima su javna upozorenja na vrućine i zdravstveni savjeti, posebno za ranjive skupine poput starijih osoba, djece i kroničnih bolesnika.