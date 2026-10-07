SLUČAJ PLIJENI POZORNOST
Stižu novi detalji o smrti u ruskom laboratoriju: Kinezi i Rusi nedavno održali vježbu za baš ovakav scenarij
Istraživački institut za borbu protiv kuge u ruskom Irkutsku, u kojem je nedavno umrla 28-godišnja zaposlenica nakon teške upale pluća nepoznatog uzroka, samo nešto više od mjesec dana ranije proveo je s Kinom probnu vježbu odgovora na izbijanje zaraznih bolesti.
Nakon što se Kina prvi put službeno oglasila o slučaju koji posljednjih dana izaziva sve veću međunarodnu pozornost, pristižu novi detalji.
"Kina i Rusija održavaju blisku komunikaciju i suradnju u prevenciji i kontroli zaraznih bolesti, uključujući kugu", rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun odgovarajući na pitanje je li Moskva obavijestila Peking o incidentu.
Bloomberg navodi da je institut u Irkutsku nešto više od mjesec dana prije smrti zaposlenice završio zajedničku probnu vježbu s Kinom posvećenu hitnom odgovoru na izbijanje zaraznih bolesti.
Irkutsk je veliko prometno središte
Ruski i kineski sudionici tada su razgovarali i o tome kako pratiti te ograničiti širenje bolesti u pograničnim područjima dviju zemalja.
Nema nikakvih dokaza da je ta vježba bila povezana s kasnijom smrću zaposlenice ili da su ruske ili kineske vlasti unaprijed znale za problem u institutu. Kineski državni mediji dosad su slučaju posvetili relativno malo pozornosti.
Irkutska oblast ne graniči izravno s Kinom - između nje i Kine nalazi se Mongolija - ali je Irkutsk veliko prometno središte povezano letovima i željezničkim linijama s kineskim gradovima.
Slučaj je počeo privlačiti pozornost nakon smrti 28-godišnje zaposlenice Istraživačkog instituta za borbu protiv kuge u Irkutsku. Žena je razvila tešku upalu pluća te je umrla krajem rujna.
Ruske vlasti njezinu smrt zasad vode kao posljedicu upale pluća nepoznatog uzroka. Rospotrebnadzor, ruska služba zadužena za javno zdravstvo, tvrdi da testiranjem nije pronađena povezanost njezine bolesti s mikroorganizmima kojima je mogla biti izložena na poslu te da u institutu nije zabilježena nesreća s opasnim patogenima.
Istodobno su se u ruskim medijima i na društvenim mrežama pojavile tvrdnje da je zaposlenica možda bila izložena bakteriji Yersinia pestis, uzročniku kuge, nakon što je navodno razbila epruvetu u laboratoriju. Za tu tvrdnju zasad nema neovisne potvrde.
Pod medicinskim nadzorom gotovo 200 ljudi
Unatoč službenim tvrdnjama da nema potvrđenog slučaja kuge, ruske vlasti poduzele su opsežne mjere.
Gotovo 200 ljudi koji su mogli biti u kontaktu s preminulom stavljeno je pod medicinski nadzor, a uvedene su i mjere izolacije u bolnici u kojoj je liječena. AP danas navodi i da se prati slučaj još jednog zaposlenika instituta koji je razvio upalu pluća nejasnog uzroka.
Ruske vlasti tvrde da kod kontakata preminule nisu pronađeni uzročnici kuge te da je epidemiološka situacija stabilna. Svjetska zdravstvena organizacija također navodi da zasad nema prijavljene epidemije kuge u Sibiru.
Slučaj je privukao i pozornost Washingtona. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi "vrlo brzo" trebao razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom upravo o događajima u Irkutsku. Dodao je da američke službe prate situaciju.
Američki državni tajnik Marco Rubio ranije je pozvao Rusiju da svijetu pruži više informacija o tome što se dogodilo.
Washington posebno traži veću transparentnost zbog činjenice da je preminula radila u ustanovi koja istražuje opasne zarazne bolesti. Američke vlasti zasad, međutim, ne tvrde da je u Rusiji izbila epidemija kuge.
"Rizik širenja izvan Rusije vrlo nizak"
Prema informacijama kojima raspolaže WHO, nema potvrđenog širenja kuge među ljudima.
Kuga je bakterijska bolest koju uzrokuje Yersinia pestis. Plućna kuga najteži je oblik bolesti i može se prenositi među ljudima udisanjem zaraženih respiratornih čestica, ali danas postoji učinkovito liječenje antibioticima ako se bolest dovoljno rano prepozna.
WHO je dosadašnji rizik širenja izvan Rusije ocijenio vrlo niskim.
Nedostatak detaljnih i neovisno provjerljivih informacija iz Rusije doveo je i do usporedbi s ranijim slučajevima sovjetske i ruske tajnovitosti. Tako se postavilo pitanje može li ovaj slučaj postati "Putinov Černobil". Pritom se usporedba ne odnosi na razmjere događaja - nema dokaza o epidemiji niti o katastrofi usporedivoj s Černobilom - nego prije svega na pitanje koliko su ruske vlasti otvorene prema međunarodnoj javnosti.
Upravo je nedostatak informacija zasad jedan od glavnih razloga zbog kojih Washington i druge zemlje traže dodatna objašnjenja od Moskve.
Za sada nema potvrde da je zaposlenica umrla od kuge, da je u institutu došlo do laboratorijske nesreće niti da se bolest proširila među stanovništvom.
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