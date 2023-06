Što sad slijedi u istrazi i potrazi za podmornicom?

Podijeli :

ABC News / Ferrari / Profimedia

Potvrda da su umrli svi članovi posade na podmornici koja je nestala spuštajući se do olupine Titanica prije gotovo tjedan dana, znači da opsežna operacija potrage koja je pokrenuta u Atlantskom oceanu ima nove prioritete.

Američka obalna straža potvrdila je u četvrtak poslijepodne da je svih pet ljudi na brodu poginulo nakon što je najvjerojatnije došlo do “katastrofalne implozije” podmornice Titan tvrtke OceanGate.

Međutim, mnoga pitanja o tome što se točno dogodilo ostaju neodgovorena pa će traženje tih odgovora svakako biti fokus daljnje istrage.

Hoće li tijela biti izvučena?

Kontraadmiral John Mauger rekao je da ne može potvrditi hoće li američka obalna straža moći locirati tijela žrtava ili ne.

“Ovo je nevjerojatno opasno okruženje”, rekao je.

Na brodu su bili bogati britanski biznismeni Hamish Harding i Shahzada Dawood sa sinom Sulemanom.

Izvršni direktor OceanGatea Stockton Rush također je bio dio posade, uz bivšeg ronioca francuske mornarice Paula-Henryja Nargeoleta.

Što će se dogoditi s potragom?

Zasad još nije jasno koja će agencija voditi istragu jer ne postoji protokol za ovakve incidente.

Mauger je rekao da je to posebno složeno jer se incident dogodio u udaljenom dijelu oceana i sudjelovali su ljudi različitih nacionalnosti. No, budući da je do sada igrala vodeću ulogu u operaciji, Obalna straža SAD-a vjerojatno će i dalje imati važnu ulogu.

Priopćeno je da će nastaviti istraživati lokaciju polja krhotina i da je nekoliko plovila, medicinskog osoblja i tehničara ostalo na licu mjesta. Demobilizacija timova počinje u naredna 24 sata.

Zasad i vozila na daljinsko upravljanje (ROV) koja pretražuju morsko dno oko Titanica ostaju na lokaciji.

Što je s ostacima podmornice?

Bit će potrebno prikupiti što je moguće više krhotina, uključujući komadiće karbonskih vlakana od kojih je napravljen dio podmornice, kako bi stručnjaci mogli dobiti što bolju sliku onoga što se dogodilo.

Također, nastavljaju se napori mapiranja područja na kojem su pronađeni dijelovi Titana.

Paul Hankin, stručnjak za podmorje, objasnio je da je dosad pronađeno pet velikih krhotina koje potvrđuju da je riječ o nestaloj podmornici, piše BBC.

Kako će se incident istražiti?

John Mauger je rekao da su se vlade zemalja uključenih u incident sastale kako bi razgovarale o tome kako istraga treba izgledati.

Nastojat će se potvrditi teorija da je implozija uzrokovala smrt posade Titana i, ako je tako, kada i zašto se to dogodilo.

Mauger je dodao da, premda je ovo izvan njegove nadležnosti, problemi vezani uz propise i standarde takvih podvodnih misija vjerojatno će biti u fokusu pažnje u budućnosti.

Još jedan potencijalni izvor informacija o tome što se točno dogodilo Titanu mogli bi biti hidrofoni – podvodni mikrofoni koji se koriste za razna mjerenja. Oni su pomogli utvrditi da je argentinska podmornica San Juan implodirala nakon što je nestala uz obalu 2017.

Hidrofoni su možda uhvatili sam kraj Titana i ako je tako, mogli bi otkriti točno vrijeme kada se dogodila tragedija.

Američka mornarica otkrila je zvukove koji odgovaraju imploziji nedugo nakon što je OceanGateova podmornica Titan izgubila kontakt, rekao je mornarički dužnosnik.

