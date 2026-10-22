PRIKUPLJAO PODATKE
Njemačka uhitila Ukrajinca osumnjičenog za špijuniranje obrambene industrije za Rusiju
Njemačke vlasti uhitile su ukrajinskog državljanina zbog sumnje da je za rusku obavještajnu službu prikupljao vojne informacije, među ostalim i one povezane s europskom obrambenom industrijom i istočnim krilom NATO-a.
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Njemačko Savezno državno odvjetništvo naložilo je uhićenje 53-godišnjeg ukrajinskog državljanina u okrugu Oder-Spree u saveznoj pokrajini Brandenburg.
Vadym Y. sumnjiči se da je za rusku obavještajnu službu prikupljao informacije od vojnog značaja, pri čemu se navodno koristio kontaktima u europskoj obrambenoj industriji, piše Bild.
U akciji koja je provedena u četvrtak sudjelovali su službenici Saveznog ureda kriminalističke policije (BKA).
Osumnjičenik bi u petak trebao biti izveden pred istražnog suca Saveznog suda pravde u Karlsruheu, koji će odlučiti hoće li mu biti određen istražni zatvor.
Istražitelji su do njega došli zahvaljujući informacijama Saveznog ureda za zaštitu ustava, njemačke civilne obavještajne službe. Prema navodima Saveznog državnog odvjetništva, osumnjičenik je najkasnije od srpnja 2025. preko posrednika bio u kontaktu s ruskom obavještajnom službom.
U fokusu obrambena industrija i istočno krilo NATO-a
Prema sumnjama istražitelja, 53-godišnjak je prikupljao podatke o europskoj obrambenoj industriji i vojnim kapacitetima na istočnom krilu NATO-a.
Kako piše Bild, pozivajući se na informacije portala t-online, osumnjičenik živi u Eisenhüttenstadtu, a navodno je prikupljao informacije o proizvodnji tenkova, streljiva i eksploziva, kao i podatke o zaposlenicima.
Sumnja se i da je izviđao vojne objekte koji služe za osiguravanje istočnog krila NATO-a. Prema informacijama njemačkog magazina Spiegel, među njegovim metama bila je i njemačka vojna brigada u Litvi.
Istražitelji smatraju da se nije ograničio samo na informacije koje su dostupne javnosti, nego je ciljano uspostavljao i koristio kontakte s ljudima iz obrambenog sektora.
Savezno državno odvjetništvo navelo je: "Za druge je optuženik ciljano prikupljao informacije od osoba iz europske obrambene industrije."
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