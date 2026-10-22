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Cure detalji velike ruske operacije: Otkriveno preko 500 incidenata koji bi mogli uzdrmati Europu
Ruski ribarski brodovi navodno su u više od 500 incidenata nadzirali ključne komunikacijske kabele koji povezuju Ujedinjeno Kraljevstvo s Europom i Sjedinjenim Američkim Državama, što je potaknulo zabrinutost zbog moguće prijetnje europskoj infrastrukturi.
Rusija koristi ribarske brodove za nadzor važnih podmorskih komunikacijskih kabela, objavio je britanski Telegraph, pozivajući se na vlastitu analizu podataka. NATO, prema navodima tog medija, prati civilne brodove za koje se sumnja da prikupljaju obavještajne podatke za ruskog predsjednika Vladimira Putina u vodama oko Velike Britanije, prenosi Večernji list.
Britanski ministri potvrdili su da Moskva koristi komercijalne posrednike kako bi ugrozila ključnu podmorsku infrastrukturu.
Telegraph je analizirao više od 500 slučajeva u kojima su ruski ribarski brodovi plovili iznad komunikacijskih kabela ili pratili njihove trase na većim udaljenostima. Riječ je o kabelima koji povezuju Ujedinjeno Kraljevstvo s Europom i SAD-om.
Podmorski kabeli mogu postati meta u sukobu
Takvo kretanje brodova upućuje na mogućnost da Rusija pokušava utvrditi precizne lokacije optičkih kabela. Iako su njihove okvirne trase poznate, za napad bi bilo potrebno točno znati gdje se nalaze na morskom dnu.
U slučaju budućeg sukoba s NATO-om, napad na tu infrastrukturu mogao bi izazvati ozbiljne poremećaje i onesposobiti komunikacije, banke, bolnice, prometne sustave i mobilne mreže.
Izvor iz NATO-a rekao je da su Savezu „apsolutno svjesni” aktivnosti ruskih civilnih ribarskih brodova i njihovih lokacija. Neki od tih brodova, dodao je, „nikada nisu vidjeli niti jednu ribu na svojoj palubi”.
Brodovi satima plovili iznad kabelskih trasa
Telegraph je usporedio podatke platforme Global Fishing Watch prikupljene tijekom četiri i pol godine s nautičkim kartama podmorskih kabela. Pritom je izdvojio 17 brodova koji su dulje vrijeme plovili malom brzinom u blizini označenih kabelskih trasa.
Jedan od njih navodno je tijekom četiri godine nadzirao devet kabela koji povezuju zapadnu Europu i SAD. Sjeverno od Škotske proveo je 337 sati iznad kabela Atlantic Crossing 1, od čega 322 sata tijekom travnja 2023. godine.
Brod je prilazio kabelu sa sjevera, a nakon što bi dosegnuo približno istu geografsku širinu, naglo bi promijenio smjer i deset puta prošao duž dionice od 25 kilometara. Sličan manevar izveo je i uz napušteni kabel TAT-14.
Drugi brod u veljači 2025. više je puta prelazio preko kabela Hibernia Express. U jednom je slučaju plovio brzinom manjom od dva čvora tijekom 42 minute, a polako se kretao i duž kabela Shefa-2, između Shetlanda i Farskih otoka.
Sumnja se na korištenje podvodnih vozila
Viši pomorski časnik, kojem je Telegraph pokazao snimku, upozorio je da bi skladišni prostor takvog broda mogao poslužiti za prijevoz bespilotnih površinskih plovila ili daljinski upravljanih podvodnih vozila.
Stručnjaci navode da brodovi koji se kreću malom brzinom mogu sonarom kartirati morsko dno, dok podvodna vozila opremljena sonarom mogu snimati objekte na dnu s milimetarskom preciznošću.
Britanija upozorava na mogući ruski napad
Upozorenja o mogućim ruskim pripremama za napad na britansku kritičnu infrastrukturu sve su učestalija. Prošlog mjeseca objavljeno je da su britanske snage uočile ruske podmornice koje su u blizini Svalbarda testirale novo oružje namijenjeno onesposobljavanju kabela.
Ranije ove godine britanska i norveška mornarica pratile su dvije ruske podmornice tijekom jednomjesečne nadzorne operacije. Tadašnji britanski ministar obrane John Healey poslao je Kremlju poruku: "Vidimo vas".
Zapovjednik Kraljevske mornarice, admiral Sir Gwyn Jenkins, upozorio je da bi Rusija mogla napasti kabele „od prvog dana” sukoba s NATO-om. Istaknuo je da britanska mornarica mora poboljšati spremnost za rat, uz zabrinutost unutar oružanih snaga zbog nedovoljnog broja brodova.
O kabelima koji povezuju Ujedinjeno Kraljevstvo sa SAD-om ovisi oko 65 milijardi funti britanske gospodarske aktivnosti. Samo dva kabela prenose približno tri četvrtine podatkovnog kapaciteta, a znatan dio njihovih trasa prolazi sjevernim Atlantikom izvan britanskih teritorijalnih voda.
EU sankcionirao ruske ribarske tvrtke
Europska unija uvela je sankcije ruskim ribarskim tvrtkama Norebo i Murman Seafood zbog navodne špijunaže. Prema navodima EU-a, neki njihovi brodovi opremljeni su tehnologijom koja se može koristiti za obavještajne aktivnosti.
Skandinavski mediji izvijestili su i da je jedan brod pratio američku nuklearnu podmornicu u blizini Norveške. Norveška izvješća navode da su na dva broda tvrtke FOR Group pronađene skrivene sovjetske pomorske radiostanice.
Tvrtke Norebo, Murman Seafood i FOR Group odbacuju te optužbe.
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