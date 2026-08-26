FOTO, VIDEO / Ovo je Putinova "podmornica sudnjeg dana": Uz nju stiže i prijetnja nuklearnim tsunamijem

Habarovsk je zamišljen kao nosač podvodnih dronova koji mogu dugo djelovati pod morem i nositi nuklearne bojeve glave. Riječ je o sustavu koji bi, prema dostupnim analizama, mogao biti posebno opasan za obalna područja jer bi se napad izvodio ispod površine mora. Mirror navodi da bi detonacija nuklearne bojeve glave pod vodom mogla izazvati golem val i radioaktivno onečišćenje.