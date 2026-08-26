Oglas

MOŽE NOSITI 6 POSEJDONA

FOTO, VIDEO / Ovo je Putinova "podmornica sudnjeg dana": Uz nju stiže i prijetnja nuklearnim tsunamijem

author
N1info
|
26. kol. 2026. 09:48
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
vladimir putin i podmornica
Mikhail METZEL/ POOL/AFP, ChatGPT

Rusija je na prve morske probe poslala novu podmornicu Habarovsk, posebno projektiranu za nošenje nuklearno naoružanih podvodnih dronova Posejdon, koje zapadni mediji opisuju kao jedno od najopasnijih ruskih "oružja sudnjeg dana".

Oglas

Podmornica prvi put izašla na more, a projektirana je za nošenje do šest Posejdona, piše Daily Mail.

Habarovsk je zamišljen kao nosač podvodnih dronova koji mogu dugo djelovati pod morem i nositi nuklearne bojeve glave. Riječ je o sustavu koji bi, prema dostupnim analizama, mogao biti posebno opasan za obalna područja jer bi se napad izvodio ispod površine mora. Mirror navodi da bi detonacija nuklearne bojeve glave pod vodom mogla izazvati golem val i radioaktivno onečišćenje.

Posejdon, poznat i pod oznakom Status-6, nije klasično torpedo. Riječ je o autonomnom podvodnom vozilu na nuklearni pogon koje može prijeći velike udaljenosti i napasti ciljeve na obali. Njegova glavna prednost trebala bi biti mogućnost zaobilaženja tradicionalnih sustava proturaketne obrane jer se kreće ispod mora.

Radioaktivni tsunami

Upravo zbog mogućeg načina napada Posejdon se često opisuje kao oružje sposobno izazvati radioaktivni tsunami. Ideja je da bi nuklearna eksplozija pod morem u blizini obale mogla proizvesti snažan val, uz istodobno širenje radioaktivnog materijala. Takav scenarij godinama izaziva zabrinutost stručnjaka, iako se stvarni razmjeri takvog vala ne mogu jednostavno izjednačiti s prirodnim tsunamijem.

Daily Mail navodi da je Habarovsk dug oko 135 metara i da predstavlja novu generaciju ruskih podmornica napravljenih upravo oko sustava Posejdon. Rusija je ranije za njegov transport koristila podmornicu Belgorod, no Habarovsk je od početka konstruiran kao nosač tih podvodnih dronova.

Mirror ističe i zabrinutost zbog mogućnosti da Posejdon bude korišten protiv Velike Britanije. U tekstu se navodi da bi takvo oružje moglo predstavljati prijetnju britanskim obalnim područjima zbog kombinacije nuklearne eksplozije, vala i radioaktivnog onečišćenja.

Rusija razvoj Posejdona predstavlja kao dio svojih strateških nuklearnih sposobnosti, dok zapadni mediji sustav godinama nazivaju "oružjem sudnjeg dana". Izlazak Habarovska na prve morske probe pokazuje da Moskva nastavlja razvijati tu sposobnost.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
habarovsk nuklearna podmornica podmornica habarovsk podmornica sudnjeg dana rusija vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ