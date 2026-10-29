FOTO, VIDEO / Pogledajte kako iz zraka izgleda prekriveni otpad u Gospiću

Što se tiče dijela otpada u velikim "big bag" vrećama ispred silosa, Balen je rekao da su temeljem odluke Vlade cementare Nexe i Holcim uspješno taj posao izvršile. Sve su vreće ispred silosa odvezene. Kaže da je bilo ukupno nešto više od 300 tona neopasnog otpada te da je sve napravljeno sukladno pravilima struke.