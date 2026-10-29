SANACIJA
FOTO, VIDEO / Pogledajte kako iz zraka izgleda prekriveni otpad u Gospiću
Prekrivanje oko 33.000 tona zakopanog otpada na prostoru bivšeg PPK Velebit u Gospiću uspješno je završeno, a u utorak će biti poznate pristigle ponude za sanaciju 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, izvijestio je u četvrtak direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
"Prekrivanje gotovo 33.000 tona zakopanog otpada uspješno je završeno u rokovima. Danas je u tijeku završni tehnički pregled i sve je napravljeno sukladno pravilima struke", rekao je Balen na konferenciji za novinare.
Zamjenik direktora Fonda Mirko Budiša rekao je da je membrana postavljena na površini od oko 20.000 četvornih metara, dok sama površina pod otpadom je oko 15.000 četvornih metara. Područje zaštite je prošireno kako bi se spriječilo eventualno procjeđivanje oborinskih voda u podzemlje.
Radovi su se odvijali pod stalnim inspekcijskim nadzorom i primijenjene su sve mjere zaštite okoliša, a, prema riječima Budiše, nije zabilježen nijedan incident vezan za okoliš. Kvaliteta zraka prati se na dvije lokacije u blizini sanacijskih radova te je, kako je rekao, prve kategorije i nema onečišćenja.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Priprema sanacije zakopanog otpada
Što se tiče sanacije oko 33.000 tona heterogenog, mješavine neopasnog, opasnog i medicinskog zakopanog otpada, koji je sada prekriven, Balen je istaknuo kako je to najkompleksnija faza sanacije.
Kazao je kako je u finalnoj fazi priprema pregovaračkog postupka te će ga "kroz koji dan" objaviti. Dodao je da je Fond proveo istraživanje tržišta i utvrdio interes više domaćih i stranih subjekata, o čemu će uskoro izvijestiti javnost.
Za sanaciju zakopanog otpada, rekao je, predviđena su dva načina koja se mogu i kombinirati.
Prema prvom, otpad bi se iskopao, odvezao i zbrinuo u nekom od inozemnih postrojenja za energetsku oporabu ili odlagalištu otpada. Druga mogućnost uključuje vađenje i prethodnu obradu otpada na lokaciji, nakon čega bi se odvojene frakcije opasnog i neopasnog otpada zbrinule na odgovarajući način.
"Obje varijante su jednako vrijedne i svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu ponuditi jednu ili drugu. Na taj način ćemo ne samo ubrzati vrijeme sanacije već i postići što je moguće bolju ekonomsku cijenu same ponude", istaknuo je Budiša.
Novi postupak za 4.500 tona rasutog otpada
Za sanaciju 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima uz silos, Balen je rekao da je Fond pokrenuo novi žurni pregovarački postupak nakon što je tvrtka CE-ZA-R istupila iz zajednice ponuditelja, zbog čega je prethodni javni natječaj poništen.
Zahtjev za dostavu ponuda dostavljen je na pet gospodarskih subjekata, a rok za njihovu dostavu je pet radnih dana. Procijenjena vrijednost radova iznosi 7,5 milijuna eura bez PDV-a, uz maksimalni rok sanacije od 12 mjeseci.
Rok za dostavu ponuda je u utorak u 13 sati, nakon čega će Fond izvijestiti javnost o rezultatima natječaja, najavio je Balen.
Što se tiče dijela otpada u velikim "big bag" vrećama ispred silosa, Balen je rekao da su temeljem odluke Vlade cementare Nexe i Holcim uspješno taj posao izvršile. Sve su vreće ispred silosa odvezene. Kaže da je bilo ukupno nešto više od 300 tona neopasnog otpada te da je sve napravljeno sukladno pravilima struke.
Preostalo je još oko 100 tona otpada u tim vrećama u zatvorenim prostorima, koje će se također izvući i zbrinuti. Pritom je potreban oprez zbog urušene statike dijela prostorija, rekao je Balen.
Više od 50 milijuna eura za sanaciju
Sanacija gotovo 44.000 tona ilegalno odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit provodi se u nekoliko faza, a dosad je za taj projekt osigurano više od 50 milijuna eura, rekao je Balen. Ministarstvo zaštite okoliša i Fond, zajedno sa Znanstvenim savjetom Vlade, izradili su plan sanacije koji je javno objavljen, podsjetio je Balen.
Izvijestio je i da je počela sanacija ilegalno odloženog otpada u Vrbovcu Samoborskom, dok je za lokaciju u Poznanovcu potpisan ugovor s odabranim izvođačem radova, koji bi uskoro trebao biti uveden u posao.
Govoreći o sanaciji bala u Varaždinu, za koje su se pojavili medijski napisi da su odložene na zadarskom odlagalištu Diklo, Balen je rekao da je Fond osigurao sredstva za projekt, ali da je njegovu pripremu i postupak javne nabave proveo Grad Varaždin.
Fond u slučaju bilo kakvih nepravilnosti ima mogućnost aktivirati bankarsku garanciju prema Gradu Varaždinu, dodao je.
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