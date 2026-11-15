NOVI PODACI FRONTEXA
Sve manje nezakonitih ulazaka u EU, ali na jednoj migrantskoj ruti brojke rastu
Nezakoniti prelasci u Europsku uniju smanjeni su za 29 posto u prvih 10 mjeseci 2026. godine, u usporedbi s istim periodom prošle godine, izvijestila je europska granična agencija Frontex.
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Agencija sa sjedištem u Varšavi zabilježila je gotovo 110.000 prelazaka granice u tom razdoblju.
Brojke su se smanjile na gotovo svim migrantskim rutama, što je smanjenje koje je povjerenik Europske unije za migracije Magnus Brunner pripisao snažnijoj međunarodnoj suradnji.
"Opadanje ilegalne imigracije u Europskoj uniji rezultat je kontinuiranog rada i veće stabilnosti u ključnim regijama", rekao je Brunner njemačkim medijima ranije ovaj tjedan.
"Iza ovoga su reforme, međunarodni sporazumi i zajedničke mjere s našim partnerskim zemljama duž migrantskih ruta."
Sredozemlje na udaru
Najoštriji pad zabilježen je na središnjoj mediteranskoj ruti između Sjeverne Afrike i Italije.
Najveći broj ilegalnih ulazaka u EU, gotovo 60 posto, događa se na istočnom Sredozemlju. Međutim, brojke su u opadanju i ondje, za oko 12 posto.
Suprotan trend zabilježen je na zapadnom Sredozemlju gdje je došlo do porasta od 21 posto u usporedbi s 2025. godinom.
Promjene su posebno izražene na zapadnoafričkoj ruti duž Atlantske obale prema španjolskim Kanarskim otocima.
Na ovoj ruti, nezakoniti prelasci pali su za 13 posto u istom periodu, no ukupan je pad prikrio nagli porast u listopadu, kad su prelasci bili četiri puta veći od onih zabilježenih u listopadu 2025. godine.
Često pokušaji dolaska do Europe u nesigurnim brodovima završavaju tragično. Prema Međunarodnoj organizaciji za migraciju (IOM), više od 2000 ljudi izgubilo je život u Sredozemnom moru samo ove godine.
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