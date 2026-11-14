N1 / Ivan Hrstić

N1 je u subotu ujutro Ministarstvu unutarnjih poslova uputio upit o navodima organizacije SOS Balkanroute da su hrvatski policajci pretukli skupinu migranata na granici s Bosnom i Hercegovinom. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u međuvremenu se javno očitovao o optužbama, poručivši da hrvatska policija nema saznanja koja bi ih potvrdila niti je o navodnom incidentu zaprimila službenu obavijest nadležnih tijela BiH.

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„Za te smo navode doznali iz medija i policija je odmah poduzela radnje kako bi provjerila raspolaže li bilo kakvim informacijama o tom događaju. Takvih podataka nemamo, niti smo zaprimili bilo kakvu službenu obavijest bosanskohercegovačkih vlasti, prije svega policije, s kojom smo u stalnom kontaktu”, rekao je Božinović.

Hrvatska policija, prema njegovim riječima, u prosjeku svakoga dana spriječi do 90 osoba u pokušaju nezakonitog ulaska u Hrvatsku, postupajući pritom u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima.

„Hrvatska policija 24 sata dnevno štiti hrvatsku i vanjsku granicu Europske unije. Migracijski val nije utihnuo, a naši policijski službenici svakodnevno sprječavaju nezakonite ulaske, uz dosljedno poštovanje zakona”, naglasio je.

Božinović je upozorio i na problem nasilja među migrantskim skupinama na području Bosne i Hercegovine.

„Posljednje informacije koje smo dobili od bosanskohercegovačke policije odnosile su se na naoružane kriminalne skupine među migrantskom populacijom. Hrvatska policija upozorena je na mogućnost njihova prelaska na naš teritorij, do čega nije došlo. Bosanskohercegovačka policija naknadno je u njihovim improviziranim skloništima pronašla automatsko oružje i pištolje”, rekao je.

Naglasio je da postoje poznati obrasci nasilja kriminalnih skupina nad migrantima, ali da se takve okolnosti ne mogu automatski povezivati s konkretnim slučajem.

„Ne tvrdim da se to dogodilo u ovom slučaju jer zasad nemamo utvrđene činjenice. Međutim, znamo da takvi obrasci nasilja postoje i zato vrlo pozorno pratimo sigurnosnu situaciju na granici”, kazao je.

Poručio je da će hrvatska policija nastaviti odlučno suzbijati krijumčarenje migranata i štititi hrvatsku i vanjsku granicu Europske unije, uz dosljedno poštovanje zakona.