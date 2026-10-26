POD PRITISKOM EU
Temu mijenja pravila nakon kazne od 200 milijuna eura, uvodi strože mjere kontrole proizvoda
Europska komisija prihvatila je plan kineske internetske trgovine Temu za uklanjanje propusta utvrđenih prema Aktu o digitalnim uslugama, a platforma se obvezala pojačati nadzor nad prodajom nezakonitih proizvoda.
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Europska komisija navela je i da će Temu analizirati na koji način njegovi sustavi preporuka mogu pridonositi širenju ponude ilegalnih proizvoda.
Kazna od 200 milijuna eura
Temu je u svibnju kažnjen s 200 milijuna eura zbog propusta povezanih s prodajom nezakonitih i nesigurnih proizvoda. Među njima su bile opasne igračke za djecu i neispravni punjači.
Kazna je izrečena nakon istrage koju je Komisija pokrenula u listopadu 2024. godine kako bi provjerila ispunjava li platforma obveze propisane Aktom o digitalnim uslugama za vrlo velike internetske platforme.
Istraga je pokazala da Temu nije dovoljno učinkovito prepoznavao i uklanjao rizike koje takvi proizvodi predstavljaju za potrošače u Europi.
"Cijenimo konstruktivan angažman Komisije s nama tijekom cijelog procesa", poručili su iz Temua u priopćenju.
Nova pravila za jeftine pošiljke
Temu na tržištu Europske unije ima oko 130 milijuna korisnika, zbog čega se ubraja među najveće internetske trgovce u Europi.
Istodobno se prilagođava i novim pravilima koja se odnose na pošiljke male vrijednosti. Od srpnja se na takve pakete obračunava nova naknada od tri eura, dok su pošiljke vrijedne manje od 150 eura ranije mogle ulaziti u Europsku uniju bez carine.
Nakon uvođenja novih pravila uvoz pošiljaka male vrijednosti, osobito onih koje stižu iz Kine, smanjio se za približno 30 do 40 posto.
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