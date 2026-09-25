Naručujete s Temua, Sheina i AliExpressa? Kupovina bi mogla biti skuplja

Osim toga, od srpnja se plaćaju i carine na jeftinu robu iz inozemstva. Naplaćuje se fiksni iznos od tri eura po kategoriji proizvoda unutar pošiljke. Podaci na razini Europe o tome kako se od tada mijenjao broj pošiljaka još nisu dostupni. Prema podacima francuskog Ministarstva gospodarstva, tijekom prvih tjedana u Francusku je uvezeno do 40 posto manje malih pošiljaka.