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Naručujete s Temua, Sheina i AliExpressa? Kupovina bi mogla biti skuplja
Hoće li povoljni proizvodi s platformi poput Temua ili AliExpressa poskupjeti? Moguće je. Za milijune proizvoda naručenih putem interneta i uvezenih u EU uskoro će se naplaćivati dodatna naknada od dva eura, pišu njemački mediji.
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Prema dokumentu Europske komisije, nova naknada za obradu u tu svrhu primjenjuje se od 1. studenoga na uvoz iz zemalja izvan EU-a, poput Kine ili SAD-a, prenosi Fenix Magazin.
Prema stavu država članica EU-a, za plaćanje naknade odgovorne su internetske platforme za prodaju, a ne krajnji potrošači u Europi. Ipak, trgovci su u prošlosti takve troškove prebacivali na potrošače. Nova pravila vjerojatno će utjecati na internetske trgovce kao što su Shein, Temu i AliExpress, pišu njemački mediji.
Suzbijanje masovnog uvoza jeftinih proizvoda
EU ovom naknadom namjerava odgovoriti na val jeftinih pošiljaka. Prema podacima država članica EU-a, europske carinske službe obradile su oko šest milijardi pošiljaka internetskih trgovaca; njih 90 posto potjecalo je iz Kine. Namet je osmišljen kako bi pokrio troškove koji rastu zbog sve većeg broja malih pošiljaka iz internetske trgovine – poput procesa provjere i inspekcije pri uvozu.
Nova naknada za obradu dio je šire carinske reforme. Daljnje mjere usmjerene su na olakšavanje globalne trgovine, učinkovitije prikupljanje carina te strože kontrole robe koja nije u skladu s propisima, kao i opasne ili nesigurne robe. Između ostalog, osniva se novo carinsko tijelo EU-a koje bi s radom trebalo započeti sljedeće godine u Lilleu u Francuskoj.
Osim toga, od srpnja se plaćaju i carine na jeftinu robu iz inozemstva. Naplaćuje se fiksni iznos od tri eura po kategoriji proizvoda unutar pošiljke. Podaci na razini Europe o tome kako se od tada mijenjao broj pošiljaka još nisu dostupni. Prema podacima francuskog Ministarstva gospodarstva, tijekom prvih tjedana u Francusku je uvezeno do 40 posto manje malih pošiljaka.
Kako narudžba postaje skuplja?
Dakle, sada kada naručujete pošiljku sa npr. Temua na proizvod od npr. 2 eura, dodaje se dodatni iznos od oko 3.50 eura, što znači da proizvod plaćate zapravo 5.50 eura. Konačni iznos narudžbe se povećava za dodatne trošarine.
Na kraju ovisno o količini naručenih proizvoda vaša narudžba može koštati više i do 30 eura. Ako se uvedu dodatne naknade od 2 eura, vaša narudžba će koštati i više.
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