Stiže vam paket s Temua? Pripremite gotovinu, Hrvatska pošta ima važnu obavijest za vas

"Iznos nove carine zasad se može platiti samo gotovinom, a u skorijem roku carine će se moći plaćati i karticom. Naime za naplatu novih carina koristi se postojeći sustav naplate javnih davanja (PDV-a), koji je uveden 1. srpnja 2021. godine. U sklopu tog procesa javna davanja zasad je moguće platiti samo gotovinom, no uskoro će mogućnost plaćanja javnih davanja i carina biti proširena na kartice", rekli su Sandru Vrbanusu s Bug.hr iz Hrvatske pošte.