SPORA IMPLEMENTACIJA
Stiže vam paket s Temua? Pripremite gotovinu, Hrvatska pošta ima važnu obavijest za vas
Očekujete li paket s Temua, Sheina ili neke druge online trgovine izvan EU-a, oboružajte se strpljenjem, ali i gotovinom.
Oglas
Naime, od 1. srpnja na snagu je stupila nova regulativa EU-a koja predviđa carinjenje malih paketa iz trećih zemalja. Tako će se carina obračunavati na svaku vrstu robe u paketu, prema carinskoj deklaraciji, a kupci će je plaćati prilikom njegova preuzimanja - u pošti, na paketomatu ili pak poštaru. No očekujete li svoje pakete ovih dana, pripremite gotovinu.
Iako su iz Hrvatske pošte prvo istaknuli da će se nova carinska pristojba moći platiti karticama prilikom preuzimanja paketa, čini se da ćemo na to ipak malo pričekati.
"Iznos nove carine zasad se može platiti samo gotovinom, a u skorijem roku carine će se moći plaćati i karticom. Naime za naplatu novih carina koristi se postojeći sustav naplate javnih davanja (PDV-a), koji je uveden 1. srpnja 2021. godine. U sklopu tog procesa javna davanja zasad je moguće platiti samo gotovinom, no uskoro će mogućnost plaćanja javnih davanja i carina biti proširena na kartice", rekli su Sandru Vrbanusu s Bug.hr iz Hrvatske pošte.
One koje poštari ne zateknu na adresi dočekat će dobro poznata "ceduljica" na kojoj će biti ispisano koliko će morati platiti prilikom preuzimanja paketa. Prema neslužbenim informacijama, ovakvo bi stanje moglo potrajati nekoliko tjedana, sve dok se ne obave sve implementacije softverskog sustava.
Za one koji pak kupuju s pouzećem nema promjene te će, kao i dosad, cjelokupni iznos moći platiti karticama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas