U JEKU RUSKIH NAPADA
Teški mirovni pregovori Ukrajine sa SAD-om i EU-om: Zelenski poslao niz upozorenja
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u ponedjeljak da je Ukrajina putem interneta održala nove razgovore s izaslanicima američkog predsjednika Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom te europskim predstavnicima o izgledima za okončanje rata s Rusijom.
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Zelenskij je u svojem redovitom večernjem videoobraćanju također rekao da Ukrajinaraspolaže obavještajnim podacima prema kojima Rusija planira velike napade na ukrajinske ciljeve u ponedjeljak navečer, tijekom noći i u utorak.
Razgovori su održani manje od tjedan dana nakon što su američki, ukrajinski i ruski dužnosnici u Abu Dhabiju održali prve trilateralne pregovore u posljednjih devet mjeseci.
"Diplomatski procesi su u punom jeku i nadamo se da ti napori neće biti uzaludni”, poručio je Zelenskij. "Naš tim radi na najkonstruktivniji mogući način.”
Zelenskij je istaknuo da su europski predstavnici, uključujući one iz Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Italije i Poljske, sudjelovali u punom sastavu te da će na isti način biti zastupljeni i na budućim sastancima s ruskim pregovaračima.
"Nije bilo lako"
Naveo je da rasprava "nije bila laka”, ne ulazeći u pojedinosti, ali je dodao da su se svi suglasili da će se okupiti na razgovorima u Berlinu sa zemljama „Koalicije voljnih” koje podupiru Ukrajinu.
U Moskvi je pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov izjavio da Rusija još nije pristala na sudjelovanje europskih predstavnika u idućem krugu mirovnih pregovora o Ukrajini, što je u suprotnosti s ranijim izjavama američkih pregovarača nakon razgovora u Moskvi da će Europljani sudjelovati u nastavku pregovora.
U svojem je obraćanju Zelenskij citirao izvješće ukrajinske Glavne obavještajne uprave (HUR) u kojem se navodi da se Rusiji svakog mjeseca isporučuju nove pošiljke od "desetaka” sjevernokorejskih balističkih projektila.
"To je iznimno opasno i to ne samo za Ukrajinu”, rekao je. "Korištenjem svojih balističkih projektila u ovom ratu Sjeverna Koreja svoje oružje čini učinkovitijim. Time se stvaraju dodatni izazovi za cijelu regiju oko Koreje.”
Osvrćući se na obavještajne podatke koji upućuju na moguće skore ruske napade, Zelenskij je zaključio: "Oni u Rusiji moraju znati da će za svako zlo koje počine uslijediti naš pravedan odgovor.”
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