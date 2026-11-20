Prosvjedi se održavaju uoči parlamentarnih izbora u Italiji, zakazanih za 2027. godinu. Prosvjedi u petak uslijedili su nakon nacionalne mobilizacije 30. listopada kada su se tisuće studenata pridružile radnicima u štrajku, zahtijevajući veća ulaganja u obrazovanje te mjere za ublažavanje visokih troškova života i stanovanja.