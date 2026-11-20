opći štrajk
VIDEO / Tisuće mladih na ulicama u Italiji: "Preuzet ćemo kontrolu nad vlastitom budućnošću!"
Tisuće studenata i radnika prosvjeduju u petak diljem Italije, a najveći talijanski sindikat CGIL organizirao je opći štrajk protiv gospodarske politike premijerke Giorgije Meloni, zahtijevajući veće plaće i veća ulaganja u javne usluge.
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Prosvjedi u Italiji dio su šireg vala mobilizacije mladih diljem Europe. Studentske demonstracije najavljene su i u Njemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Austriji i Belgiji, zbog rasta troškova života i izdvajanja za vojsku.
Štrajk su organizirali i drugi talijanski sindikati, a studentski su prosvjedi planirani širom zemlje.
„Danas je vrlo važan dan jer mladi izlaze na ulice ne samo u Italiji nego i diljem Europe”, izjavio je čelnik sindikata CGIL Maurizio Landini.
"Po cijeloj Europi i među običnim ljudima, zahtjevi za promjenama rastu", dodao je.
Štrajk CGIL-a treba bi trajati cijeli radni dan i obuhvatiti privatni i javni sektor, uključujući škole i zdravstvo.
Zračni i željeznički promet izuzeti su iz općeg štrajka, dok je utjecaj na lokalni javni prijevoz ograničen zbog obveze održavanja minimalne razine usluge. Zaseban štrajk željezničkih radnika trebao bi početi u petak u 21 sat i trajati do subote u 20 sati.
👥Migliaia di persone presente al corteo di studenti e lavoratori a Milano contro carovita e riarmo. Corteo di protesta in occasione dello sciopero generale contro la manovra finanziaria e il carovita. Video da Milano in Movimento. https://t.co/EfIq0luYDH— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) November 20, 2026
Prosvjedi se održavaju uoči parlamentarnih izbora u Italiji, zakazanih za 2027. godinu. Prosvjedi u petak uslijedili su nakon nacionalne mobilizacije 30. listopada kada su se tisuće studenata pridružile radnicima u štrajku, zahtijevajući veća ulaganja u obrazovanje te mjere za ublažavanje visokih troškova života i stanovanja.
Studentske skupine nastavile su prosvjede i zauzimanje škola i sveučilišta, a protivljenje povećanju vojnih izdvajanja postalo je još jedan od glavnih zahtjeva.
„Živimo pod vladom koja malo-pomalo smanjuje izdvajanja za zdravstvo i obrazovanje, oduzima nam sadašnjost i pokušava nam ukrasti budućnost”, izjavila je 24-godišnja studentica Laura Peritore.
„Jasno poručujemo da nećemo odustati i da ćemo preuzeti kontrolu nad vlastitom budućnošću.”
Talijanski parlament razmatra proračun premijerke Giorgije Meloni za 2027. vrijedan 26 milijardi eura. Sindikat CGIL smatra da predviđena sredstva nisu dovoljna za potporu građanima i javnim uslugama. Prema pisanju financijskog lista ItaliaOggi, samo je manji dio proračuna namijenjen mlađima od 35 godina.
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