roditelji njegovatelji
Prosvjed pred Ministarstvom: Simbolično je da smo danas ovdje, djeci se svakodnevno zakidaju prava
Na Svjetski dan djece, roditelji njegovatelji i njegovatelji ponovno se okupljaju ispred Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
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Cilj okupljanja je upozoriti na dugogodišnje sustavne probleme s kojima se suočavaju djeca s najtežim teškoćama u razvoju i njihove obitelji.
Dok se diljem svijeta obilježava dan posvećen dječjim pravima, roditelji u Hrvatskoj i dalje su prisiljeni na ulici tražiti ostvarivanje osnovnih zakonskih prava svoje djece.
"Na današnji dan, kad se obilježava Međunarodni dan prava djece, simbolično je da stojimo ispred Ministarstva i skrećemo pažnju da u našem društvu postoji određeni broj djece kojima se svakodnevno zakidaju prava i koja nemaju sigurnost ni adekvatnu podršku", rečeno je na prosvjedu.
Marica Đogaš Mikulić, majka djeteta s rijetkim sindromom, kazala je da je naglasak na bolovanje roditelja njegovatelja. "To je pitanje jako bitno za prava djece. Događaju se situacije da roditelji koji njeguju djecu s teškoćama u određenom trenutku dođu do fizičkih granica izdržljivosti. U tom je trenutku potreban netko tko bi uskočio i pružio podršku našoj djeci", rekla je.
Sve ove godine, kaže, njihova su djeca u takvim situacijama bila nezaštićena i nije imao tko preuzeti skrb i brigu o njima.
"Pokušali smo iskomunicirati da se predugo vremena o tome razgovaralo, da je to bitno pitanje koje bi se ovih dana, nadam se, trebalo pokrenuti. Maloprije smo imali još jedan u nizu sastanaka s ministrom, koji je izrazio spremnost i volju da se nakon toliko godina promijeni taj način funkcioniranja. Nismo još dobili točna rješenja, koji točno oblici. Mislim da smo dobili rok da bi do 3. prosinca trebali znati kako bi to trebalo izgledati", rekla je.
Oni su, kaže, zahtijevali da je, osim skrbi kroz institucije, potrebno osigurati podršku u domu korisnika. "Tražili smo, kako ne bismo kreirali još jedno pravo na papiru, da se omogući financijska naknada u hitnim situacijama kad roditelji trebaju bolovanje. To su situacije gdje roditelji moraju na hitne operacije, pogotovo ako su samohrani roditelji", rekla je i dodala da dosad u Hrvatskoj nije bilo dovoljno smještajnih kapaciteta koji bi mogli reagirati.
U takvim su situacijama, ističe, roditelji ostali prepušteni sami sebi.
Ne postoje protokoli, kaže, koji bi im pokazali kako u toj situaciji reagirati, tko brine o toj djeci.
S ovim izmjenama Zakona, i kroz pravilnik, dodala je, trebalo bi se u skorom roku omogućiti da u takvim situacijama obitelji imaju podršku.
Očekuje da financijska naknada bude realizirana u što kraćem roku. "Ministar je izrazio dobru volju da to sve bude do kraja godine riješeno. Pozdravljamo to rješenje i podržavamo sve buduće izmjene zakona. Razgovarali smo i o promjenama statusa roditelja njegovatelja", rekla je i dodala da je to status koji sa sobom već godinama vuče probleme uz ravnopravni odnos, kreditiranje, socijalnu naknadu.
Po najavama, kaže, taj bi se status trebao regulirati u idućim izmjenama zakona, koji bi trebali biti iduće godine.
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