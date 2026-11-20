"Pokušali smo iskomunicirati da se predugo vremena o tome razgovaralo, da je to bitno pitanje koje bi se ovih dana, nadam se, trebalo pokrenuti. Maloprije smo imali još jedan u nizu sastanaka s ministrom, koji je izrazio spremnost i volju da se nakon toliko godina promijeni taj način funkcioniranja. Nismo još dobili točna rješenja, koji točno oblici. Mislim da smo dobili rok da bi do 3. prosinca trebali znati kako bi to trebalo izgledati", rekla je.