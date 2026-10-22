Tko su ljudi koji razotkrivaju moćnike? Prijete im, progone ih i tuže, a ponekad ih i ubijaju

"Glavna poteškoća je što radite u sjeni godinama, ponekad na jednoj priči. Ponekad priča nikada ne izađe jer ne prođe provjeru činjenica. Istražujete ljude koji su moćni, ne nužno kriminalce ili opasne ljude, nego moćne ljude koji ne žele da objavite svoje priče. I oni će vas napasti drugim sredstvima, znate, uznemiravanjem, tužbama, ovisno o zemlji u kojoj ste. U najboljem slučaju, kada vaša priča izađe i vi ste još uvijek psihički netaknuti, možda društvo ne napravi promjenu kojoj ste se nadali svojom pričom. Mislim da je to vrlo, vrlo težak i naporan posao, ali svaka zemlja ima svoje specifičnosti", govori.