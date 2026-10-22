Lica iza velikih otkrića
Tko su ljudi koji razotkrivaju moćnike? Prijete im, progone ih i tuže, a ponekad ih i ubijaju
Što se krije iza velikih istraživačkih novinarskih priča i kakvu cijenu plaćaju oni koji ih otkrivaju? Upravo se tim pitanjima bavi podcast Protagonisti, koji u prvi plan stavlja osobne priče istraživačkih novinara, njihove strahove, žrtve i izazove s kojima se svakodnevno suočavaju. O prijetnjama, pritiscima i psihološkom teretu istraživačkog novinarstva, ali i njegovoj važnosti za demokraciju, Viktorija Kristić razgovarala je s jednim od autora projekta Davidom Dusom, koji je ove godine nominiran za novinarsku nagradu Daphne Caruana Galizia.
Tko uopće sluša podcast o novinarima? Svi, odgovara Dusa i objašnjava da je ovaj podcast bio pokušaj da dođu do ljudi koji ne čitaju tekstove istraživačkih novinara ili ih čitaju, ali se nikada ne upitaju tko stoji iza njih. "Pokušavamo se fokusirati na osobne priče, a ne samo na slučajeve na kojima ti novinari rade", kaže.
Rad istraživačkih novinara često ostaje "izvan ekrana", upozorava Dusa. "Ono o čemu se govori u podcastu su stvari koje su već napravljene, završeni slučajevi. Ponekad žalimo za nečim, neke stvari bismo željeli napraviti drugačije. Ali, cilj nije stvaranje ekskluziva. Nije cilj donijeti nove priče, ideja je ljudima pokazati lica koja stoje iza priča", objašnjava Dusa.
O Pavli Holcovoj
Istraživačka novinarka Pavla Holcova, kaže Dusa, mozak je ovog projekta. "Ona je ta koja bira istraživačke novinare i mislim da je birala ljude koji su joj vjerovali i s kojima je mogla razgovarati na vrlo intiman način", govori Dusa i dodaje kako ne misli da bi svaki istraživački novinar bio zainteresiran sudjelovati u nečem takvom.
"Mislim da je napravila vrlo dobar posao u miješanju stvari, uzbudljivih detalja o tome kako je neko otkriće napravljeno, ali i o psihološkom teretu koji to nosi, kada živite i radite pod prijetnjom, kada se bojite za život, kad vas progone i slično..."
Dusa kaže kako mu ovaj podcast nije promijenio mišljenje o tome što čini dobrog novinara. "Saznao sam više o tome što je potrebno da bi bio dobar novinar i koliko je vrlo, vrlo teško zadržati integritet. I također, znate, ljudi izvan medijske sfere ne shvaćaju da postoji razlika između novinara i istraživačkog novinara, političkog komentatora, analitičara, influencera", kaže i dodaje: "Oni samo kažu: 'Oh, mediji su takvi' ili 'Mediji su onakvi', ovisno na kojoj ste strani političkog spektra i o kojim medijima govorite."
Istraživački novinari su, naglašava, posebna vrsta novinara. "Mislim da sam o tome nekako malo znao, ali oni su stekli puno poštovanja jer ne vode lagodan život i nisu dobro plaćeni za ono što rade, a njihov doprinos demokraciji i njihovim zemljama i Europi općenito je toliko, toliko važan", govori Dusa.
Prijetnje za istraživačko novinarstvo
S Viktorijom Kristić razgovarao je i o tome što su trenutno najveće prijetnje istraživačkom novinarstvu. "Vidimo mnogo prijetnji, napada na novinarstvo, u cijelom svijetu. Svaka zemlja ima specifičnu situaciju. Postoje mjesta gdje novinare ubijajnu, na Malti, na primjer, ili u Slovačkoj gdje je ubijen Jan Kuciak. Obje te zemlje su članice EU-a i to se događa ovdje, nije samo na drugom kraju planeta i u diktaturama", upozorava Dusa.
"Nije isto biti istraživački novinar u Danskoj ili Skandinaviji kao u Srbiji, ili u Francuskoj, ili Italiji kao u Ukrajini. To su vrlo različita mjesta. Nikada nije lako", govori.
Slučaj Paula Wurtha
Navodi i slučaj nizozemskog novinara Paula Wurtha koji je godinama živio pod policijskom zaštitom zbog istraga o Mocro mafiji.
"Glavna poteškoća je što radite u sjeni godinama, ponekad na jednoj priči. Ponekad priča nikada ne izađe jer ne prođe provjeru činjenica. Istražujete ljude koji su moćni, ne nužno kriminalce ili opasne ljude, nego moćne ljude koji ne žele da objavite svoje priče. I oni će vas napasti drugim sredstvima, znate, uznemiravanjem, tužbama, ovisno o zemlji u kojoj ste. U najboljem slučaju, kada vaša priča izađe i vi ste još uvijek psihički netaknuti, možda društvo ne napravi promjenu kojoj ste se nadali svojom pričom. Mislim da je to vrlo, vrlo težak i naporan posao, ali svaka zemlja ima svoje specifičnosti", govori.
Intervjui za sjećanje
Dusa se prisjetio i intervjua koji su mu najviše ostali u sjećanju.
"Teško je izabrati... Stefan Detzenovich, svaka njegova priča je film za sebe. Eva Jung u Danskoj koja pokušava balansirati privatni i profesionalni život. Tu je i Patricia Schlosser, njemačka istraživačka novinarka s kojom sada radim na TV seriji. Ona je posvetila mnogo godina svog života istraživanju neodobrenih videa na online porno stranicama i zašto te porno stranice ne uklanjaju te videozapise. Napravila je neprijatelje od ljudi, i počeli su se pojavljivati, znate, deepfake porno videozapisi nje same. Možete li zamisliti, kao novinar radite na zaštiti ljudi od ovakvog predatorskog ponašanja, a onda postanete žrtva istog?", zaključuje Dusa.
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