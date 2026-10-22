Legendarna Barbara Hendricks za N1 o koncertima u ratnom Dubrovniku i Sarajevu: Osjećala sam da nešto moram učiniti

"Da... Znate, ljudska prava u tom sam smislu otkrila kroz pokret za građanska prava, u kojem nisam sudjelovala jer sam bila premlada. A kada je u Americi 1964. godine donesen Zakon o građanskim pravima, moja su prava napokon bila priznata. Ali s time je došla i odgovornost: mogućnost da nešto promijenim. Tada sam odlučila da ću se boriti za ljudska prava i promicati ih dok god budem mogla. Ali u svakodnevnom životu, u vlastitoj obitelji, to nije lako, ali to je nešto što pokušavam činiti. Ljudska su prava za mene postala poput Biblije: pravila o tome kako živjeti s drugima, kako imati miran suživot čak i kada smo u sukobu, čak i kada se ne slažemo. I to je ono što pokušavam činiti. Zato sam bila veoma sretna kada sam dobila poziv da sudjelujem na Zagreb Jazz Festivalu i izvedem ovaj program, glazbu koja potječe iz mojih korijena, od mojih predaka koji su bili robovi. Naime, crnački duhovni napjevi, koji su zapravo temelj bluesa i jazza, upravo su ona glazba koju sam naučila u crkvi svoga oca, koji je bio pastor. Zato mislim da je nešto posebno što se mogu vratiti ovamo sa svojom glazbom, koja je univerzalna, i s porukom ljubavi Martina Luthera Kinga. Svakodnevno se na to trebamo podsjećati. A katkad je ljudima naprosto potrebno da ih netko podsjeti kako se i dalje možemo truditi svijet učiniti boljim mjestom. Mislim da su trenuci kaosa, kakvima danas posvuda svjedočimo, trenuci u kojima trebamo tražiti svjetlost."