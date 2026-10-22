Iz Mercedesa izvadili spremnik za gorivo i ugradili drugi od 10 litara. Carinici otkrili zašto

Carina RH

Carinski službenici spriječili su krijumčarenje 60 kilograma sitno rezanog duhana na području Viljeva u Osječko-baranjskoj županiji. Duhan je bio skriven u posebno preinačenom prostoru automobila, iz kojeg je uklonjen originalni spremnik za gorivo.

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Tijekom nadzora prometa 20. listopada carinski službenici zaustavili su Mercedes hrvatskih registracijskih oznaka u kojem su se nalazila dvojica hrvatskih državljana, vozač i suvozač.

Pregledom vozila otkrivene su nedopuštene tehničke preinake. Naime, iz automobila je uklonjen originalni spremnik za gorivo, a umjesto njega ugrađen je improvizirani metalni spremnik kapaciteta svega deset litara.

U preostalom, posebno preinačenom prostoru carinici su pronašli 60 kilograma sitno rezanog duhana, raspoređenog u 60 plastičnih vrećica. Duhan nije imao propisane nadzorne markice Ministarstva financija.

Carina oduzela i duhan i Mercedes

Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nedopuštene trgovine, nadležnom Državnom odvjetništvu u Osijeku podnesena je kaznena prijava.

Krijumčareni duhan i Mercedes privremeno su oduzeti. Vozilo je oduzeto zbog tehničkih preinaka koje su, prema navodima Carinske uprave, bile namijenjene počinjenju kaznenog djela.

Carinska uprava također je podnijela zahtjev za obračun i naplatu trošarine u ukupnom iznosu od 7.614 eura.