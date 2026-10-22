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BORBA Judi Dench

Slavna glumica zbog bolesti gubi vid: "Više ne mogu čitati ni glumiti"

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N1 Info
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22. lis. 2026. 12:00
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ANGELA WEISS/AFP

Britanska glumica Judi Dench, koja se godinama bori s progresivnim gubitkom vida, otkrila je kako joj se stanje odražava na svakodnevni život i zbog čega više ne može samostalno odlaziti na događanja.

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Oscarom nagrađena britanska glumica Judi Dench (91) izjavila je da zbog pogoršanja vida više ne može glumiti na kazališnoj pozornici ni snimati filmove. Dijagnosticirana joj je makularna degeneracija povezana sa starenjem, bolest koja joj sve više otežava svakodnevni život.

U novom intervjuu za emisiju Today na BBC-jevu Radiju 4 otvoreno je govorila o posljedicama bolesti.

"Ne mogu biti na pozornici. Više ne mogu glumiti u kazališnoj predstavi. Više ne mogu snimati filmove. Više ne mogu čitati", rekla je Dench, prenosi Independent.

Objasnila je da se s promjenama mora naučiti živjeti. "Na sve se to morate prilagoditi i imati razumijevanja za vlastita ograničenja. Samo morate nastaviti dalje i ne razmišljati previše o tome", kazala je.

Teško joj je prepoznati ljude

Glumica je opisala i situacije u kojima joj je teško prepoznati ljude. Ponekad im priđe i gotovo ih zagrli, a zatim im se ispriča kada shvati da ih je zamijenila s nekim drugim. Dodala je i da tijekom intervjua nije mogla uopće vidjeti lice voditeljice Emme Barnett.

Posebno joj teško pada što više ne može vidjeti plavu boju. "Rekli su da je ovog ljeta bilo prekrasno vidjeti zvončiće, ali ja nisam mogla vidjeti nijedan. Ipak, znam kako moja stabla izgledaju. Dio toga nosim u sjećanju, a dio se nadam da još mogu razaznati", rekla je.

Govoreći o starenju, glumica je kratko poručila: "U tome nema baš ničega dobrog. Ne razmišljam previše o tome."

Prijatelji joj pomažu u učenju teksta

Dench je o problemima s vidom govorila i ranije. U intervjuu za časopis Notebook 2023. godine priznala je da više ne može čitati scenarije niti jasno vidjeti što se događa na filmskom setu.

"Više ne mogu vidjeti na filmskom setu. Ne mogu ni čitati. Ali jednostavno se nosite s tim", rekla je tada.

Objasnila je da joj je posebno teško kada dobije veću ulogu, no u učenju teksta pomažu joj prijatelji. Pritom se oslanja na svoje fotografsko pamćenje.

Prestanak vožnje bio joj je traumatičan

Glumica je 2019. godine otkrila i da je zbog problema s vidom morala prestati voziti automobil. Tada je tu odluku opisala kao jedan od najtraumatičnijih trenutaka u životu.

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CHRIS JACKSON/AFP

"Bilo je apsolutno užasno. Ali jednostavno znam da ću nekoga ubiti ako sada sjednem za upravljač automobila", rekla je.

Što je makularna degeneracija?

Makularna degeneracija povezana sa starenjem očna je bolest koja može zamagliti središnji vid. Ne uzrokuje potpunu sljepoću, ali može znatno otežati svakodnevne aktivnosti, uključujući čitanje i prepoznavanje lica.

Dench, čija karijera traje sedam desetljeća, osvojila je Oscara 1999. godine za sporednu ulogu u filmu Zaljubljeni Shakespeare. O svojim iskustvima govori i u novim memoarima pod naslovom Is It Too Late to Make a Run For It?.

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Teme
gubitak vida judi dench makularna degeneracija

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