OŠTRA KRITIKA
Putin: Sankcije ojačale Rusiju, Europa je u ponižavajućem padu
Ruski predsjednik Vladimir Putin kritizirao je u srijedu na samitu APEC-a zapadne sankcije, nakon što je kineski predsjednik Xi Jinping obećao suprotstaviti se trgovinskom protekcionizmu pri čemu su obojica pripremala teren za trilateralni sastanak visokih uloga s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Svoje su govore održali na samitu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u južnokineskom tehnološkom središtu Shenzhenu, uoči dolaska američkog predsjednika iz Manile, gdje se sastao s ključnim regionalnim saveznicima.
Predviđeno je da se trojica čelnika u četvrtak sastanu na marginama skupa te, među ostalim, razgovaraju o ruskom ratu u Ukrajini i američkom ratu u Iranu, kao i o drugim osjetljivim pitanjima poput trgovine, umjetne inteligencije i nuklearnog oružja.
Susret koji podsjeća na konferenciju u Jalti
Taj je susret potaknuo usporedbe s konferencijom u Jalti iz 1945. godine na kojoj su sudjelovali SAD, Velika Britanija i Sovjetski Savez, a kojom su formalizirane sfere utjecaja, postavljen temelj za poslijeratni poredak te koja je postala sinonim za dogovore velikih sila nametnute manjim državama.
Osim toga, susret je uznemirio čelnike manjih gospodarstava, osobito u Europi i Aziji, koji strahuju da će najveće svjetske vojne sile zanemariti njihove interese.
Putin: Sankcije su ojačale Rusiju, Europa je u ponižavajućem padu
Putin, koji je na samitu APEC-a govorio nakon što je Ukrajina uništila ključni cestovni most preko Kerčkog tjesnaca, što je bio težak udarac za njegov rat koji traje već četiri godine, izašao je na pozornicu nakon Xija i u svom govoru opisao zapadne sile kao "bivše hegemone".
Rekao je da se Europa nalazi u "ponižavajućem padu" te da su se proturuske sankcije, uvedene nakon njegove invazije na Ukrajinu, pokazale kontraproduktivnima, odnosno da su zapravo ojačale njegovu zemlju.
"Iskustvo je pokazalo da su tradicionalni alati ekonomske dominacije i de facto prisile uglavnom iscrpili svoj potencijal, izgubivši velik dio svoje zastrašujuće moći", rekao je Putin.
"Iako sankcije, carine i izvozna ograničenja možda još uvijek imaju određeni učinak odvraćanja, ona nisu u stanju zaustaviti rast – a kamoli uništiti gospodarstva konkurenata."
Kremlj odbacuje usporedbe s Jaltom
Kremlj je ovog tjedna odbacio usporedbe s Konferencijom u Jalti, nazvavši ih "igrama političkih analitičara", no istaknuo je da će taj sastanak imati značajan utjecaj na globalna zbivanja.
Peking je ocijenio da taj trilateralni susret ima "prijelomni značaj" te da će doprinijeti svjetskom miru.
Trump je također spomenuo mogućnost susreta sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom, no to zasad nije potvrđeno.
Putin očekuje značajne koristi od trilateralnog sastanka
U utorak su Tajvan i Japan izvijestili o upadima ruskih zrakoplova u svoj zračni prostor.
Putin je opisao svijet kao "turbulentan" i "obilježen fragmentacijom globalnog gospodarstva te rastućim vojno-političkim rizicima", ali je dodao da se nesuglasice među državama mogu rješavati "sjedanjem za pregovarački stol".
"Stoga očekujem značajne potencijalne koristi od predstojećeg trilateralnog sastanka čelnika Rusije, Kine i Sjedinjenih Država", rekao je.
Xi i Putin sastali se peti put ove godine
Kineske i ruske novinske agencije izvijestile su u srijedu oko podneva po lokalnom vremenu da su se Xi i Putin sastali na razgovorima - to je peti susret dvojice čelnika ove godine, uključujući jedan putem videoveze.
Očekuje se da će Xi i Putin razgovarati o energetici i financijama, a potom – u užem sastavu – i o vanjskoj politici, uključujući pitanja Ukrajine i Sjeverne Koreje, naveli su ruski dužnosnici.
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