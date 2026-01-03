Predsjednik Donald Trump izjavio je da je u stvarnom vremenu pratio složenu operaciju zarobljavanja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura iz prostorije u Mar-a-Lagu, zajedno s vojnim generalima, piše CNN.

"Rekli su mi pravi vojni profesionalci da ne postoji nijedna druga zemlja na svijetu koja može izvesti takav manevar“, rekao je Trump za Fox News u telefonskom intervjuu.

"Da ste vidjeli što se dogodilo - mislim, gledao sam to doslovno kao da gledam televizijsku emisiju.“

"Da ste vidjeli brzinu, nasilje - znate, oni koriste taj izraz, brzina i nasilje. Bilo je to jednostavno nevjerojatno, nevjerojatan posao koji su ti ljudi odradili. Nitko drugi ne bi mogao učiniti ništa slično“, dodao je Trump.

Trump, koji je Božić i Novu godinu proveo u Palm Beachu u svom privatnom klubu Mar-a-Lago, rekao je da je gledao kako američka vojska zarobljava Madura, što je uključivalo probijanje čeličnih vrata.

"Pa, gledali smo to iz jedne prostorije. Imali smo prostoriju i gledali smo, pratili svaki aspekt toga. Oko nas je bilo mnogo ljudi, uključujući generale, i oni su znali sve što se događa. Bilo je vrlo složeno, iznimno složeno“, rekao je Trump.

"Doista, jednostavno su provalili i ušli na mjesta na koja se zapravo nije moglo ući, probijali su čelična vrata koja su bila postavljena upravo iz tog razloga, i sve je bilo gotovo u nekoliko sekundi. Nikada nisam vidio ništa slično“, nastavio je Trump.

Trump je također rekao da su SAD imali "ogroman broj“ zrakoplova na raspolaganju, uključujući helikoptere i borbene avione.