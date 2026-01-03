Sjedinjene Američke Države su napale Venezuelu i zarobile njenog dugotrajnog predsjednika Nicolasa Madura u subotu, rekao je američki predsjednik Donald Trump, nakon što je više mjeseci pritiskao Madura zbog optužbi za krijumčarenje droge i manjak legitimiteta.
Napadi su izvedeni i u Mirandi, Aragui i La Guairi, objavila je venezuelska vlada. Maduro je proglasio izvanredno stanje i mobilizirao obrambene snage.
Eksplozije, zrakoplovi i crni dim mogli su se vidjeti diljem Caracasa od 2:00 do 3:30 sati po lokalnom vremenu, prema Reuterovim svjedocima i fotografijama koje kruže društvenim mrežama.
15:54
prije 0 min.
Koliko dugo se planirao napad na Venezuelu?
Trumpova administracija započela je s pripremama za operaciju napada na Venezuelu i zarobljavanja Nicolása Madura sredinom prosinca, rekle su za CNN osobe upoznate s planovima.
Plan da se operacija provede ranije poremetili su drugi čimbenici, uključujući vremenske uvjete i odluku predsjednika Donalda Trumpa da na Božić izvede napad na Nigeriju, rekao je jedan dužnosnik.
Američki planovi bili su usmjereni na uklanjanje Madura s vlasti i poduzimanje koraka za uspostavu prijelazne vlade sastavljene od skupine Venezuelanaca, prije raspisivanja izbora, rekla su dva dužnosnika.
15:50
prije 3 min.
Trump: Donosimo odluke o budućem vodstvu Venezuele
Donald Trump izjavio je da se sada donose odluke o tome što slijedi za vodstvo Venezuele, javlja skynews.
Upozorio je da sve pristaše Nicolása Madura imaju "lošu budućnost“ ako mu ostanu vjerni, dodavši da će se razmatrati oporbena čelnica María Corina Machado.
Maduro i njegova supruga u međuvremenu se nalaze na brodu koji ih prevozi u New York, rekao je Trump, gdje su protiv njih podignute optužnice, uključujući one za narko-terorizam.
Sjedinjene Američke Države također će biti "snažno uključene“ u naftnu industriju te zemlje, rekao je.
15:49
prije 5 min.
Maduro bio u svom domu kada je uhićen
Pojavljuju se novi detalji o uhićenju Nicolása Madura.
Prema riječima čelnika vladajuće stranke Nahuma Fernándeza, predsjednik i njegova supruga nalazili su se u svom domu unutar vojne baze kada su zarobljeni.
Američka televizijska kuća CNN izvijestila je da su Maduro i supruga "izvučeni iz njihove spavaće sobe“.
Pozivajući se na dva izvora, navode da su "zarobljeni usred noći dok su spavali“, piše skynews.
15:45
prije 9 min.
Trump otkrio kako je izgledalo uhićenje Madura
Predsjednik Donald Trump izjavio je da je u stvarnom vremenu pratio složenu operaciju zarobljavanja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura iz prostorije u Mar-a-Lagu, zajedno s vojnim generalima, piše CNN.
"Rekli su mi pravi vojni profesionalci da ne postoji nijedna druga zemlja na svijetu koja može izvesti takav manevar“, rekao je Trump za Fox News u telefonskom intervjuu.
"Da ste vidjeli što se dogodilo - mislim, gledao sam to doslovno kao da gledam televizijsku emisiju.“
"Da ste vidjeli brzinu, nasilje - znate, oni koriste taj izraz, brzina i nasilje. Bilo je to jednostavno nevjerojatno, nevjerojatan posao koji su ti ljudi odradili. Nitko drugi ne bi mogao učiniti ništa slično“, dodao je Trump.
Trump, koji je Božić i Novu godinu proveo u Palm Beachu u svom privatnom klubu Mar-a-Lago, rekao je da je gledao kako američka vojska zarobljava Madura, što je uključivalo probijanje čeličnih vrata.
"Pa, gledali smo to iz jedne prostorije. Imali smo prostoriju i gledali smo, pratili svaki aspekt toga. Oko nas je bilo mnogo ljudi, uključujući generale, i oni su znali sve što se događa. Bilo je vrlo složeno, iznimno složeno“, rekao je Trump.
"Doista, jednostavno su provalili i ušli na mjesta na koja se zapravo nije moglo ući, probijali su čelična vrata koja su bila postavljena upravo iz tog razloga, i sve je bilo gotovo u nekoliko sekundi. Nikada nisam vidio ništa slično“, nastavio je Trump.
Trump je također rekao da su SAD imali "ogroman broj“ zrakoplova na raspolaganju, uključujući helikoptere i borbene avione.
15:35
prije 19 min.
Zašto je Trump napao Venezuelu
Trump okrivljuje Nicolása Madura za dolazak stotina tisuća venezuelanskih migranata u Sjedinjene Američke Države.
Bez iznošenja dokaza, Trump je optužio Madura da je "ispraznio svoje zatvore i ludnice“ te da je njihove štićenike "prisilio“ na migraciju u SAD.
Trump se također usredotočio na borbu protiv priljeva droge – osobito fentanila i kokaina – u Sjedinjene Američke Države.
Više pročitajte OVDJE.
15:17
prije 37 min.
Trump: Nema poginulih tijekom operacije u Venezueli
U svojim najnovijim jutrošnjim izjavama o napadima i zarobljavanju Nicolása Madura, Donald Trump rekao je za Fox News da je bilo nekoliko ozljeda među američkim snagama, ali da nije bilo smrtnih slučajeva, piše skynews.
15:01
prije 52 min.
JD Vance: Trump misli ono što govori
Potpredsjednik Donalda Trumpa, JD Vance, objavio je ovu kratku poruku na društvenim mrežama:
"Predsjednik je ponudio više izlaznih opcija, ali je tijekom cijelog procesa bio vrlo jasan: krijumčarenje droge mora prestati, a ukradena nafta mora biti vraćena Sjedinjenim Američkim Državama. Maduro je najnovija osoba koja je shvatila da predsjednik Trump misli ono što govori.
Pohvale našim hrabrim specijalnim operativcima koji su izveli doista impresivnu operaciju."
14:53
prije 1h
Naftna postrojenja u Venezueli netaknuta
Naftne bušotine i rafinerije u Venezueli normalno rade i nisu oštećene u američkim napadima, objavila su dva izvora upućena u poslovanje državne energetske kompanije PDVSA.
14:47
prije 1h
Europa zabrinuta, Španjolska nudi posredovanje
Španjolska je ponudila posredovanje u krizi.
"Španjolska poziva na deeskalaciju i umjerenost" te je "spremna ponuditi usluge posredovanja kako bi se postiglo mirno i dogovorno rješenje trenutačne krize", priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova.
Zabrinutost je izrazila i Njemačka.
"Pozorno pratimo situaciju u Venezueli i s velikom zabrinutošću primamo na znanje najnovija izvješća. Ministarstvo je u bliskom kontaktu s veleposlanstvom u Caracasu. Situacija je u nekim aspektima još uvijek nejasna. Krizni stožer njemačke vlade sastaje se danas u ministarstvu", navelo je njemačko Ministarstvo vanjskih poslova.
Poljski premijer Donald Tusk istaknuo je da je nova godina počela teškim udarcem.
"Svjedočimo napadu američkih snaga na Caracas, glavni grad Venezuele. Godina 2026. stoga počinje teškim udarcem. Imat ćemo priliku analizirati posljedice ovog napada na situaciju u našoj regiji. Događaj poput današnjeg američkog napada na Venezuelu utječe na cijeli svijet; reagirat ćemo i pripremiti se za ovu novu situaciju", rekao je Tusk na konferenciji za novinare.
Reagirala je i Italija.
"Premijerka Giorgia Meloni pozorno prati situaciju u Venezueli i ostaje u stalnom kontaktu s ministrom vanjskih poslova Antoniom Tajanijem, osobito radi prikupljanja informacija o našim sunarodnjacima", priopćio je njezin ured.
Američki predsjednik Donald Trump objavio je u subotu da su američke snage zarobile venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura nakon što su izvele veliki napad na tu južnoameričku zemlju.
Venezuelska potpredsjednica rekla je da ne zna gdje se nalaze Maduro i njegova supruga i zatražila od SAD-a da dokažu da su živi, a State Department je ocijenio da dolazi „nova era” za Venezuelu.
14:47
prije 1h
Svijet sa zabrinutošću i osudama prati američki napad na Venezuelu
Američki napad na Venezuelu među prvima je osudio i Iran, drugi važni saveznik Venezuele.
"Iransko Ministarstvo vanjskih poslova oštro osuđuje američki vojni napad na Venezuelu i drsko kršenje nacionalnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti zemlje", navela je u priopćenju iranska diplomacija, žestoko kritizirajući "ilegalnu agresiju Sjedinjenih Država", neprijatelja Islamske Republike Irana, prenio je AFP.
Vrhovni iranski vođa, ajatolah Ali Hamenei, poručio je da se pred neprijateljem ne smije pokleknuti.
„Ono što je važno jest da kada shvati da neprijatelj bahato pokušava nametnuti nešto zemlji, dužnosnicima, vladi i narodu, čovjek mora čvrsto stati nasuprot neprijatelju i isturiti prsa u znak otpora. Nećemo popustiti neprijatelju", poručio je vrhovni iranski vođa, ajatolah Ali Hamenei dodavši "bacit ćemo neprijatelja na koljena", prenosi Reuters.Kolumbija je najavila da će rasporediti svoje oružane snage na granici s Venezuelom.
Osude i uzbuna u regiji
Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro, blizak Maduru, ocijenio je da je potez Washingtona „napad na suverenost” Latinske Amerike i upozorio da će izazvati humanitarnu krizu.
"Opća uzbuna, napali su Venezuelu", napisao je Petro na svojem X profilu. Zatražio je "hitan" sastanak Organizacije američkih država (OEA) i UN-a kako bi se očitovali o "međunarodnoj zakonitosti" te "agresije" na susjednu zemlju.
Čile je izrazio zabrinutost zbog napada i pozvao na mirno rješenje krize.
"Čile potvrđuje svoju privrženost temeljnim načelima međunarodnog prava, kao što su zabrana uporabe sile, nemiješanje, mirno rješavanje međunarodnih sporova i teritorijalna cjelovitost država”, poručio je čileanski predsjednik Gabriel Borić na platformi X.
Osuđujući napad, Meksiko je upozorio da svaka "vojna akcija ozbiljno ugrožava regionalnu stabilnost".
"Vlada Meksika najoštrije osuđuje i odbacuje vojne akcije koje su posljednjih sati jednostrano izvršile oružane snage Sjedinjenih Država protiv ciljeva na teritoriju Bolivarijanske Republike Venezuele", navelo je Ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju.
Kritikama se pridružio i Urugvaj.
"Urugvaj odbacuje, kao što je to uvijek činio, vojnu intervenciju jedne države na teritoriju druge te potvrđuje važnost poštovanja međunarodnog prava i Povelje UN-a, posebice temeljnog načela da se države moraju suzdržati od prijetnje silom ili uporabe sile protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti bilo koje države, ili na bilo koji drugi način nespojiv s ciljevima Ujedinjenih naroda", priopćilo je urugvajsko Ministarstvo vanjskih poslova.
S druge strane, argentinski predsjednik Javier Milei, veliki američki saveznik, podržao je odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da napadne Madura.
"Sloboda napreduje. Živjela sloboda, dovraga", napisao je Milei na platformi X.
Milei je na X-u objavio videozapis sa svojom izjavom u kojem se vidi kako govori na samitu opisujući Madura kao prijetnju regiji te podržavajući pritisak koji Trump vrši na Caracas.
"Prošlo je vrijeme mlakog pristupa ovoj temi", rekao je Milei prema videozapisu objavljenom na njegovu X profilu.
